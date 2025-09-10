금값 트로이온스당 3600달러 돌파… 또 사상 최고치
각국 중앙은행·ETF 매수세 영향
IB “5000달러에 이를 수도” 전망
국제 금값이 트로이온스(약 31.1g, 이하 온스)당 3600달러를 돌파하면서 사상 최고치를 경신했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리 인하에 나설 것이란 전망과 주요국 중앙은행의 금 매수 행렬이 더해진 영향이다. 금값이 온스당 5000달러에 육박할 수 있다는 전망도 나온다.
금 현물 가격은 런던금시장협회(LBMA)에서 8일(현지시간) 한때 온스당 3646.29달러에 거래되며 사상 최고가를 기록했다고 로이터통신이 보도했다. 한국거래소 KRX금시장에서도 9일 하루 거래량이 1093㎏을 기록하며 2014년 3월 시장 개설 이후 처음으로 1t을 돌파했다. 이날 거래대금도 약 1794억원으로 역대 최고치였다.
연준의 기준금리 인하 기대감에 금 투자 매력이 커졌다. 금리가 낮아지면 미국 국채 등 채권의 수익률이 하락하고 장기보유 매력이 떨어져 같은 안전자산인 금의 가격이 오르는 경향이 있다.
영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 연준의 독립성에 대한 우려도 금 가격을 가파르게 밀어 올린 이유로 지적하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 연준 이사를 해임하는 등의 방법으로 금리 인하 압박에 나서면서 인플레이션(물가 상승) 우려가 커졌기 때문이다. 시장이 달러 가치 하락 방어 수단으로 금을 선호하고 있다는 뜻이다. 골드만삭스는 연준의 독립성이 훼손되면 금 가격이 온스당 5000달러에 이를 수 있다고 전망했다.
금 시장 ‘큰손’은 전 세계 중앙은행들이다. 중앙은행이 보유 중인 금 규모는 늘어나고 있는데, 증가 속도가 가파르다. 코로나19 팬데믹 이후 중앙은행이 금 보유 규모를 늘린 상위 10개국은 중국 폴란드 인도 터키 일본 태국 헝가리 카타르 러시아 브라질 순이다. 일본을 제외하면 신흥국이거나 미국과 갈등을 빚는 곳들이다. 하건형 신한투자증권 연구원은 “2015~2019년 연평균 130t에 불과했던 중앙은행 금 보유 순증 규모는 2022년~2025년 상반기까지 연평균 260t으로 확대됐다”고 설명했다.
상장지수펀드(ETF)를 통한 매수세도 금 가격 신고가를 이끈 원인으로 지목된다. 이날 코스콤에 따르면 글로벌 대표 금 ETF인 ‘SPDR Gold MiniShares Trust’는 최근 1주일 사이에 전 세계에서 2조4948억원의 투자금이 유입됐다. 국내 금 ETF도 인기다. 국내 증시에서 거래되는 금 ETF 5개에는 최근 1주일 438억원이 유입됐다. ‘ACE KRX금현물’ ETF는 한 주 사이 223억원을 끌어모았다.
