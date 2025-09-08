진정성 있게 회담 임한 장동혁에… 李 “더 세게 할 줄 알았는데 감사”

장 취임 13일 만에 여야 대표 악수

정청래 “내란 척결” 강조… 신경전

이재명 대통령이 8일 오전 서울 용산 대통령실에서 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표와 오찬 회동을 갖기 전 기념 촬영을 하고 있다. 김지훈 기자

‘단독 회담’이 아니면 이재명 대통령을 만나지 않겠다고 별러 왔던 장동혁 국민의힘 대표는 막상 이 대통령과의 회담이 성사되자 생각보다 ‘진정성’ 있는 모습을 보였다. 이 대통령이 “더 세게 할 줄 알았는데, 감사하다”고 인사하자 장내에 웃음이 터질 정도였다.



국민의힘 대표와는 악수도 하지 않겠다고 했던 정청래 더불어민주당 대표도 이 대통령과 함께 장 대표의 손을 잡았다. 그러나 ‘정치 복원’을 요구한 장 대표 앞에서 정 대표는 다시 한번 ‘내란 척결’을 강조해 신경전도 이어졌다.



장 대표는 8일 이 대통령과의 영수회담 직전까지 “변화가 없다면 만남은 의미가 없다”며 각을 세웠지만, 전날 늦은 밤까지 이 대통령에게 전할 말을 다듬으며 회담 준비에 공을 들인 것으로 전해졌다. 민주당이 추진 중인 ‘3대 특검 기간 연장’ ‘내란특별재판부 설치’ ‘대법관 대규모 증원’ 등에 대한 이 대통령의 재의요구권(거부권) 요구도 이 과정 끝에 나왔다.



이 대통령은 장 대표의 “대통령의 역할이 필요한 시기”라는 발언 등을 거론하며 “공감 가는 부분이 꽤 많다”고 화답했다. 국민의힘 지도부 관계자는 “대통령으로선 우리 쪽과 깊게 대화하는 모습을 보여 민주당 정 대표를 견제하고 싶은 생각도 있었을 것”이라고 말했다.



장 대표는 정 대표에겐 “대표님과 악수하려고 대표가 되자마자 마늘과 쑥을 먹기 시작했는데 미처 100일이 안 돼 악수에 응해주셔서 감사하다”고 했다. “악수는 사람과 하는 것”이라며 야당을 대화 상대로 인정하지 않던 정 대표에게 ‘뼈 있는’ 농담을 던진 것이다. 이 대통령은 행사장 입장 후 장 대표의 손을 잡고 인사한 뒤 정 대표에게 손짓하며 악수를 권했다. 장 대표가 내민 손을 정 대표가 잡으면서 장 대표 취임 13일 만에 여야 대표 간 악수가 성사됐다.



정 대표는 모두발언에서 국민의힘을 겨냥해 “국민은 완전한 내란 종식을 바란다. 내란 세력을 철저히 척결하고 처벌의 역사를 교훈으로 남겨야 한다”며 신경전을 벌였다. 반면 이 대통령은 “정치가 만인의 만인에 대한 투쟁으로 번져서는 안 된다”며 정치의 사법화를 우려한다는 입장을 밝혔다고 박성훈 국민의힘 수석대변인이 전했다. 박 대변인은 “끝없는 내란몰이는 야당을 말살 대상으로 보는 인식에서 나온 것”이라며 “이 대통령이 영수회담 포함 주기적 만남을 갖겠다고 밝힌 만큼 정치 복원 차원에서 바로잡힐 것”이라고 말했다.



정우진 이강민 기자 uzi@kmib.co.kr



