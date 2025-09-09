양성자 치료의 진보… 한두 달 걸리던 전립선암 치료 1∼2주로

[And 건강]

국립암센터 양성자치료센터 이성욱 방사선종양학 교수가 전립선암 환자에게 최근 개발된 ‘극저분할 방식’의 양성자 치료를 시행하기 위해 준비하고 있다. 국립암센터 제공

방사선보다 장점 많은 차세대 기술

정상조직 손상 최소화… 부작용 적어

최근 ‘극저분할 방식’ 개발돼 적용

치료기간 줄고 치료비도 절반으로

전립선암 이어 폐암 치료도 시도



빛처럼 빠르고 정밀하게



폐암에서도 치료 시도

