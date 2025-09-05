SK온, 미국 ESS 시장 뚫었다… 최대 2조원 추산
북미 첫 에너지저장장치 공급 계약
한국 배터리 기업, ESS로 잇단 성과
SK온이 미국에서 대규모 에너지저장장치(ESS) 프로젝트를 수주했다. 2021년 창사 이래 북미 ESS 시장에서 따낸 첫 공급 계약이다. 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)과 중국산 공세에 대응하기 위해 한국 배터리 기업들이 ESS를 돌파구로 삼은 이후 차례로 성과를 내고 있다.
SK온은 미국 재생에너지 기업인 플랫아이언과 1기가와트시(GWh) 규모의 ESS 공급 계약을 체결했다고 4일 밝혔다. 2021년 설립된 플랫아이언은 대규모 ESS 개발·운영을 전문으로 하는 기업으로 본사는 미국 콜로라도주에 있다. 플랫아이언이 추진하는 매사추세츠주 ESS 프로젝트에 SK온이 내년부터 리튬인산철(LFP) 배터리가 탑재된 컨테이너형 ESS 제품을 공급하게 된다.
SK온은 아울러 매사추세츠주를 포함해 플랫아이언이 미국에서 추진하는 6.2GWh 규모의 ESS 프로젝트에 대한 우선협상권도 확보했다. 양측 협의에 따라 2030년까지 최대 7.2GWh 규모의 ESS 제품을 공급할 수 있는 길을 열어둔 것이다. 배터리 업계에서는 SK온이 7.2GWh를 공급할 경우 수주 규모가 2조원을 넘길 것으로 추산한다.
SK온은 ESS에 들어갈 LFP 배터리를 조지아주 SK배터리아메리카 공장에서 양산한다는 계획이다. 현재 전기차 배터리 생산 라인 일부를 ESS 라인으로 전환해 내년 하반기부터 양산에 돌입한다.
SK온은 전기차 대비 크기와 무게 제약이 적은 ESS 제품에 가격 경쟁력과 안정성이 높은 LFP 파우치 배터리를 적용한다. 일반적으로 ESS는 일정 전압 확보를 위해 ‘랙’ 단위로 설계되지만, SK온의 ESS 제품은 랙보다 더 작은 단위인 ‘모듈’ 기반 설계로 용량을 유연하게 구성하고 확장할 수 있어 고객 맞춤형 시스템이 가능하다는 게 SK온 측 설명이다.
이번 계약 체결을 계기로 SK온은 북미 ESS 시장 공략에 더욱 속도를 낸다는 계획이다. 최대진 SK온 ESS사업실장은 “첨단 배터리 기술과 현지 생산 역량을 바탕으로 추가 고객사를 확보해 북미 ESS 시장에서 입지를 더욱 강화해나가겠다”고 말했다.
앞서 LG에너지솔루션과 삼성SDI도 미국 ESS 시장을 겨냥해 현지에서 대규모 양산 계획을 발표하는 등 글로벌 전기차 시장의 캐즘이 이어지는 상황에서 국내 배터리 업계가 미국 ESS 시장 진출로 활로를 찾는 분위기다. 산업연구원은 최근 발간한 보고서에서 ‘미국 ESS 시장이 국내 배터리 업계의 새로운 기회 요인’이라고 분석했다.
이종선 기자
