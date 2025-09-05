안방서 승부수 던지는 독일 3사 “신형 전기차 최초 공개”
9일 뮌헨 IAA 모빌리티 2025 개막
현대차, 소형 전기 콘셉트카 ‘맞불’
BYD 샤오펑 등 중국 업체도 참가
전 세계 완성차업체가 오는 9일 독일 뮌헨에서 열리는 ‘IAA 모빌리티 2025’에 사활을 걸었다. 특히 세계 1위 시장 중국에서 판매량 급감으로 경영 상황이 악화한 독일 업체들은 앞마당에서 펼쳐지는 이번 모터쇼를 통해 반전을 꾀한다. 현대자동차그룹과 중국 업체도 그동안 갈고 닦은 기술력을 들고 독일로 향할 채비를 마쳤다.
4일 완성차업계에 따르면 BMW는 IAA에서 중형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) iX3의 신형 모델을 세계 최초로 공개한다. IAA는 1897년 독일에서 시작한 세계 4대 모터쇼 중 하나로 2년에 한 번 열린다. 신형 iX3는 BMW의 차세대 전기차 플랫폼 ‘노이어 클라세’를 적용한 첫 양산 모델이다. 새로운 디스플레이 시스템인 ‘BMW 파노라믹 비전’과 최신 운영체제 ‘BMW 오퍼레이팅 시스템 X’도 선보인다.
메르세데스 벤츠도 회심의 전기차를 내놓는다. 브랜드 베스트셀러인 GLC의 전기차 모델인 ‘올 뉴 GLC 위드 EQ 테크놀로지’를 세계 최초로 공개한다. 벤츠의 전기차 전용 플랫폼 ‘MB.EA’를 처음 적용했다. 향후 출시할 럭셔리 다목적차량(MPV)의 콘셉트카인 ‘비전V’도 전시한다. 업계 관계자는 “BMW와 벤츠가 미래로 나아가는 첫 출발점이 이날 베일을 벗는다”고 말했다.
또 다른 독일 브랜드 폭스바겐그룹은 주요 브랜드 도심형 전기차의 청사진이 될 콘셉트카를 들고 온다. 소형 전기 해치백 ID.2 콘셉트카와 소형 SUV 티록 신형 모델 등을 전시한다.
독일 업체가 IAA에 각별한 공을 들이는 이유는 매출의 많은 비중을 차지했던 중국에서의 부진이 길어지면서 본진이라고 할 수 있는 유럽 시장 중요성이 커졌기 때문이다. 이들 업체가 IAA에 초청한 한국 기자만 20명에 달한다. 수입차업계 한 관계자는 “독일의 10대 기업 중 과반이 자동차 관련 회사인데 이들의 경영 사정이 크게 위축하면서 (기업 세금 감소로 인한) 정부 예산마저 위협받는 상황”이라고 귀띔했다.
현대차는 소형 전기 콘셉트카 ‘콘셉트 쓰리’(Concept THREE)를 들고 독일로 향한다. 현대차가 IAA에 부스를 차리는 건 2021년에 이어 두 번째다. 차세대 인포테인먼트 시스템 ‘플레오스 커넥트’를 처음 탑재한 것으로 알려졌다.
제네시스와 기아도 부스를 차린다. 12년 만에 IAA에 부스를 꾸리는 볼보는 EX30, EX90, ES90 등 전기차 라인업을 대거 선보인다. 내년 출시 예정인 EX60도 처음 베일을 벗는다.
BYD(비야디), 샤오펑, 체리차 등 전 세계 전기차 시장에 침투 중인 중국 업체도 참가한다. 최근 유럽 주요 국가가 보조금 제도를 다시 도입하면서 전기차 시장이 회복하고 있다는 걸 고려한 것으로 풀이된다. 독일은 지난해 9월에, 스페인은 올해 4월 보조금 지급을 재개했다. 올 상반기 전기차 판매량은 독일이 전년 대비 84%, 스페인이 35% 증가했다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사