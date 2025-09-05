시사 전체기사

키움증권 IT에 300억 투입… “거래 안정성 개선”

입력:2025-09-05 00:20
키움증권이 주식 거래 안정성을 개선하기 위해 정보기술(IT) 분야에 300억원을 추가 투자한다고 4일 밝혔다. 지난 4월 주문 지연 사태 같은 전산 장애 재발을 방지하고 시스템 안정성을 높이기 위한 조처다.

키움증권은 이번 ‘IT 안정성 강화 방안’에서 투자 확대를 비롯해 IT 인력과 조직 충원, 정보보안 강화 등을 추진한다. 구체적으로 리스크를 사전에 감지해 조치하는 IT 내부통제 전담 조직과 성능 분석, 검증 체계 상시 지원을 담당하는 조직을 새로 꾸리기로 했다.

고객 수, 주문량 급증에 대비해 새로운 원장 시스템도 구축한다. 원장 시스템은 금융기관이 고객의 계좌와 거래 내역 등을 기록하고 관리하는 시스템이다. 급격한 사용량 증가에도 유연하게 대응해 거래 안정성을 높이겠다는 취지다.

장은현 기자 eh@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
