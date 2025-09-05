조선소 방문한 정기선 HD현대 수석부회장 “안전 최우선”
시설물 점검… 현장 경영 강조
“안전은 무엇과도 바꿀 수 없는 가치입니다. 회사는 어떤 상황에서도 임직원의 생명을 최우선에 두겠습니다.”
정기선(왼쪽) HD현대 수석부회장은 4일 전남 영암 HD현대삼호 조선소를 방문해 현장 상황을 점검하고 안전팀장들과 간담회를 가진 자리에서 이같이 밝혔다. 그는 “리더의 결정과 행동이 안전 문화 확립에 큰 영향을 미친다”며 “전 사업장에서 중대재해를 ‘제로’로 만들 때까지 현장 중심의 경영을 이어나가 달라”고 당부했다.
HD현대의 전 계열사는 이날 현장 안전 점검을 실시했다. 정 수석부회장은 김재을 HD현대삼호 사장과 함께 주요 설비와 고위험 작업 현장을 직접 살폈다. 다른 계열사 역시 각 사 대표이사 주관으로 점검이 이뤄졌다.
HD현대는 조선 부문에 2030년까지 향후 5년간 3조5000억원 규모의 안전 예산을 투입하기로 했다. 이를 통해 전사적 안전 시스템을 구축하고, 안전 시설물과 설비를 정비·확충한다는 계획이다. 임직원 안전 인식 개선, 협력사 안전 지원 활동 등에도 투자를 늘린다.
HD현대는 이와 함께 최근 HD현대중공업에 전면 도입한 안전보건 경영체계 ‘더 세이프 케어’를 전 계열사로 확대 적용하기로 했다. 이 제도는 9가지 ‘절대 불가 사고’ 관련 안전 수칙을 위반할 경우 실제 사고 발생 여부와 관계없이 중대재해에 준하는 조치를 단행하는 내용이다.
또 오는 11월에는 ‘HD현대 세이프티 포럼’을 개최한다. 임직원, 정부 관계자, 안전 분야 전문가들이 참여해 HD현대의 안전 비전을 공유하는 자리다. HD현대 관계자는 “전사적인 안전 의식을 더욱 고취하고 그룹 전반의 안전 문화를 한층 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
