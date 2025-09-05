LG, 뉴욕 타임스스퀘어에 경주 APEC 홍보
LG는 오는 10월 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 홍보 영상을 뉴욕 타임스스퀘어, 런던 피카딜리 광장 등 세계적 명소에서 상영하고 있다고 4일 밝혔다.
APEC 정상회의 준비기획단이 제작한 홍보 영상에는 첨성대, 얼굴무늬 수막새 기와, 금관 등 경주의 문화유산과 BTS, 블랙핑크, 지드래곤 등 APEC 공식 홍보대사들의 활동 모습이 담겼다. LG는 글로벌 기업의 최고경영자(CEO)들이 참석하는 APEC CEO 서밋 홍보 영상도 광화문, 명동, 강남 등 서울 주요 지역 대형 전광판을 통해 내보내고 있다.
LG 관계자는 “경주 APEC 정상회의의 성공적 개최는 대한민국의 글로벌 위상을 높일 중요한 기회”라며 “기업 차원에서도 적극 지원하겠다”고 말했다.
