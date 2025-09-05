시사 전체기사

LG, 뉴욕 타임스스퀘어에 경주 APEC 홍보

입력:2025-09-05 01:08
공유하기
글자 크기 조정

LG는 오는 10월 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 홍보 영상을 뉴욕 타임스스퀘어, 런던 피카딜리 광장 등 세계적 명소에서 상영하고 있다고 4일 밝혔다.

APEC 정상회의 준비기획단이 제작한 홍보 영상에는 첨성대, 얼굴무늬 수막새 기와, 금관 등 경주의 문화유산과 BTS, 블랙핑크, 지드래곤 등 APEC 공식 홍보대사들의 활동 모습이 담겼다. LG는 글로벌 기업의 최고경영자(CEO)들이 참석하는 APEC CEO 서밋 홍보 영상도 광화문, 명동, 강남 등 서울 주요 지역 대형 전광판을 통해 내보내고 있다.

LG 관계자는 “경주 APEC 정상회의의 성공적 개최는 대한민국의 글로벌 위상을 높일 중요한 기회”라며 “기업 차원에서도 적극 지원하겠다”고 말했다.

권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
고3 운전면허 지원에 372억? 교실선 ‘행정폭탄’ 불만
‘논문 표절’ 김건희, 교원자격 박탈…남부구치소로 결과 통보
생중계 된 푸틴·시진핑 밀담…대화 주제는 불멸?
임신부 도둑으로 몰고 “CCTV 봤다” 거짓말까지, 왜?
대통령실, 북·중·러 연대 주시… 한반도 비핵화 구상 변수 ‘촉각’
9월 모평, 킬러문항 대신 ‘매력적 오답’ 곳곳 함정
이대통령 지적한 중대재해 징벌배상, 왜 없을까
서울 아파트 계약 취소 급증… 의도적 집값 띄우기?
국민일보 신문구독