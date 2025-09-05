시사 전체기사

준공업지역 재건축도 최대 400% 법적 상한용적률 적용

입력:2025-09-05 00:26
현행 250%에서 늘려 사업성 강화
1호 적용 대상지는 삼환도봉아파트

오세훈 서울시장이 4일 오전 준공업지역 법적 상한용적율 도입 1호 대상지로 선정된 도봉구 삼환도봉아파트를 찾아 일대를 둘러보고 있다. 서울시 제공

그동안 주거지역에만 적용하던 ‘법적 상한용적률’(최대 400%)이 준공업지역 재건축까지 확대된다. 준공업지역 상한용적률이 현행 250%에서 최대 400%까지 적용 가능해지면서 사업성이 대폭 개선될 것으로 전망된다.

서울시는 주거지역 대비 제한적인 용적률 체계로 사업성이 부족했던 준공업지역에도 최대 400%의 법적 상한용적률을 확대 적용한다고 4일 밝혔다.

서울시는 그동안 준공업지역 사업성 개선을 위해 중앙정부와 지속적인 협의를 통해 제도 개선과 규제혁신을 추진해왔다. 지난해 1월 도시 및 주거환경정비법 개정과 같은 해 9월 ‘서울시 2030 도시·주거환경정비기본계획’을 재정비하면서 최대 400%의 법적 상한용적률 적용이 가능해졌다.

서울시는 1호 적용 대상지로 도봉구 삼환도봉아파트를 지정했다. 해당 아파트는 1987년 준공된 660세대 규모의 노후 단지다. 2021년 6월부터 주민제안 방식으로 정비계획 수립에 나섰지만, 타 지역 대비 낮은 토지가와 226%의 높은 밀도의 현황용적률 등으로 3년여간 답보상태에 머물러 있었다.

서울시는 삼환도봉아파트에 준공업지역 법적 상환용적률을 적용, 용적률을 기존 250%에서 343%(최고 42층)로 완화한다는 방침이다. 이 경우 세대수는 기존 660세대에서 993세대(공공주택 155세대 포함)로 333세대 늘어난다. 세대별 평균 추정 분담금은 약 4억3000만원에서 약 2억6000만원으로 1억7000만원 가량 줄어든다.

사업 현장을 찾은 오세훈 서울시장은 “사업 추진에 난항을 겪던 준공업지역 재건축 단지들이 용적률 완화 혜택을 받으며 재건축 추진이 큰 탄력을 받을 것”이라고 말했다.

황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr

