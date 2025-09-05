롯데쇼핑, 캐나다수출개발공사와 협약 맺어
롯데쇼핑은 캐나다수출개발공사(EDC)와 전략적 협력 관계를 맺고 양국 기업의 시장 진출 지원에 나선다고 4일 밝혔다.
EDC는 캐나다 연방정부가 전액 출자해 1944년에 설립한 공적 수출신용기관으로, 캐나다 기업의 수출을 촉진하기 위해 수출보험, 보증, 투자, 금융지원 등을 제공한다. 이번 협약을 통해 EDC는 롯데쇼핑의 캐나다 내 투자 활동을 지원한다. 롯데쇼핑은 향후 3년간 최대 5억 달러(약 7000억원)의 금융 협력을 EDC로부터 지원받는다.
롯데쇼핑은 EDC의 네트워크를 활용해 롯데마트 자체브랜드(PB) 상품의 북미 진출 판로를 넓힐 계획이다. 김상현(사진 왼쪽) 롯데 유통군 총괄대표 부회장은 “롯데쇼핑은 EDC의 금융 협력과 네트워킹을 토대로 글로벌 무대에서 영향력을 확대하고 K푸드의 우수성을 북미 시장에 널리 알릴 것”이라고 말했다.
