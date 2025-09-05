부산 찾은 외국인 200만명 돌파… 내국인 포함 9400만명 방문
여름 해양관광·비짓부산패스 효과
하반기 대형 축제… 연 1억명 기대
부산을 찾은 외국인 관광객이 올해 7월까지 200만명을 돌파했다. 내국인 방문객까지 합치면 9400만명에 달해 연말에는 1억명에 가까운 관광 수요가 예상된다.
부산시는 올해 1~7월 외국인 관광객이 200만3466명으로 집계됐다고 4일 밝혔다. 지난해 같은 기간(162만4779명)보다 23% 늘어난 수치다. 지난 4월 최단기간 100만명을 돌파한 뒤 석 달 만에 두 배가 됐다.
국가별로는 대만 37만7912명, 중국 31만5318명, 일본 26만6707명, 미국 14만5535명, 필리핀 9만9536명 순이었다. 대부분 국가에서 증가세를 보이며 부산의 외래 관광시장이 커지고 있다는 평가다.
내국인 방문도 늘었다. 한국관광데이터랩에 따르면 올해 1~7월 외지인 방문객은 9213만명으로 지난해 같은 기간보다 6.8% 증가했다. 여름철 해양관광 수요가 몰린 5월과 7월에는 방문객이 특히 많았다.
시는 맞춤형 관광상품, 해양·문화 콘텐츠 확대, ‘비짓부산패스’ 운영 안정화 등이 상승세를 이끌었다고 설명했다. ‘돼지국밥 기내식’, 산사와 등산을 결합한 ‘템플레킹’, 야경 공연 ‘별바다부산 나이트 페스타’ 등도 좋은 반응을 얻었다. 외국인 전용 관광패스인 비짓부산패스는 상반기 48만장이 판매돼 전년 대비 두 배 늘었다.
하반기에는 부산불꽃축제, 부산국제록페스티벌 등 대형 축제와 태양의 서커스 ‘쿠자’ 공연, 중국 국경절 무비자 단체관광 허용에 맞춘 마케팅이 이어진다.
박형준 부산시장은 “2014년 통계 집계 이후 최단기간 200만명 돌파는 국제관광도시를 목표로 한 성과”라고 평가했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
