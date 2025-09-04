카카오, 창사 후 첫 전사적 신입 공채… 악재에도 ‘AI 인재’ 확보
8일부터 실시… 모든 직군 대상
카카오가 창사 이래 처음으로 전 직군에 걸친 신입사원 공개채용을 실시한다. 인공지능(AI) 전환이 가속화되는 상황에 맞춰 공세적으로 AI 인재 확보에 나서는 것이다. ‘새로운 피’ 수혈을 통해 그룹의 겹악재를 돌파할 에너지를 얻겠다는 취지도 담긴 것으로 보인다.
카카오는 오는 8일부터 2026년도 카카오그룹 신입크루 공개채용을 실시한다고 3일 밝혔다. 테크·서비스·비즈니스·디자인·스태프 등 모든 직군이 채용 대상이다. AI 기술을 활용한 새로운 가치 창출에 익숙한 ‘AI 네이티브’ 인재를 선발하는 것을 최우선 목표로 두고 있다는 게 카카오 설명이다.
카카오그룹 첫 공채에는 카카오 카카오게임즈 카카오모빌리티 카카오뱅크 카카오엔터테인먼트 카카오페이 등 6개 주요 그룹사가 참여한다. 지원자는 이중 1개사만 선택해 지원할 수 있다. 채용 절차는 3단계에 걸쳐 진행된다. 서류 심사, 코딩 테스트(테크 직군 한정), 면접 순이다. 지원서 접수 기간은 이달 8일부터 28일까지이며, 8일 오전 0시 그룹 통합 채용 홈페이지가 열릴 예정이다. 실제 지원 접수는 당일 오후 2시부터 각사 채용 페이지를 통해 가능하다. 면접은 오는 11월에 실시되며, 최종 합격자는 내년 1월 중 입사하게 된다. 이후 공통 입문 교육을 거쳐 현장에 배치된다.
카카오의 대규모 공채는 AI 업계에서 봤을 때 이례적인 행보로 받아들여 진다. 카카오는 지난 몇 년간 창업자가 수사 받고 주요 자회사가 매각되는 등 풍파를 겪어왔다. 마이크로소프트(MS), 메타 등 글로벌 빅테크가 줄줄이 인원을 감축하는 상황에서 역으로 신입사원을 대거 채용하는 건 AI 업계 시류와 다른 선택이기도 하다.
정신아 카카오 CA협의체 의장은 “지금 청년들은 다양한 AI 기술을 접하고 활용하며 함께 성장해 온 첫 세대”라며 “남다른 질문으로 창의적인 답을 찾아낼 줄 아는 젊은 인재들의 적극적 지원을 기대한다”고 말했다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
