‘46시리즈’ 기술력으로 中 제쳤다… LG엔솔, 벤츠에 15조원 배터리 공급
전기차 150만대 생산물량 계약
프리미엄 46시리즈 공급될 듯
LG에너지솔루션이 메르세데스-벤츠와 107GWh 규모의 전기차 배터리 공급 계약을 체결했다. 가성비를 앞세운 중국 업체들을 제치고 지난해에 이어 또 한번 메르세데스-벤츠와 계약을 맺으면서 핵심 공급사로 자리매김했다는 평가가 나온다. LG에너지솔루션이 선도적으로 개발한 차세대 원통형 배터리 ‘46시리즈’(지름 46㎜)의 기술력으로 거둔 성과라는 분석이다.
3일 공시에 따르면 LG에너지솔루션은 벤츠의 미국 공장과 유럽 공장에 각각 75GWh, 32GWh의 배터리를 공급한다. 대당 70kWh 기준으로 전기차 약 150만대를 생산할 수 있는 물량이다. 계약 규모는 공개되지 않았지만 현재 배터리 셀 시장가 등을 고려하면 15조원에 달할 것으로 추정된다. 유럽에선 2028년 8월부터 약 7년간, 미국에선 2029년 7월부터 약 8년간 배터리를 공급할 예정이다.
업계에선 계약 제품이 46시리즈인 것으로 보고 있다. 이 경우 LG에너지솔루션이 지금까지 체결한 46시리즈 공급 계약 중 최대 규모다. LG에너지솔루션은 “공급 물량 및 계약 기간 등의 조건은 추후 고객과의 협의에 따라 변동될 수 있다”고 말했다. 앞서 LG에너지솔루션은 지난해 10월 메르세데스-벤츠와 50.5GWh 규모의 전기차 배터리 공급 계약을 체결한 바 있다.
46시리즈는 기존 21시리즈(지름 21㎜)와 비교해 에너지 및 출력이 최소 5배 이상 높고 공간 효율이 뛰어난 것이 특징이다. 에너지당 공정 횟수가 줄어 제작 비용이 감소하면서 가격 경쟁력도 갖췄다. 배터리 크기가 커지면 열 방출이 어려워 문제가 생길 수 있는데 LG에너지솔루션은 고도화된 냉각 효율과 열 폭주 방지 성능으로 안전성을 높인 배터리 팩 솔루션 CAS 기술을 독자 개발했다.
LG에너지솔루션은 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)에도 46시리즈를 앞세워 글로벌 완성차 업체와 협력을 확대하고 있다. 지난해 11월에는 미국 전기차 시장의 신흥 강자인 리비안과 67GWh의 공급 계약을, 올해 6월엔 중국 5대 자동차 제조사 중 하나인 체리자동차와 8GWh 물량 계약을 체결했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
