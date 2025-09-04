HDC랩스, AI·디자인 융합해 스마트홈 시장 공략
HDC그룹의 공간 사물지능(AIoT·인공지능과 사물인터넷의 합성어) 전문기업 HDC랩스는 3일 인공지능(AI) 기술과 차별화한 디자인으로 스마트홈 시장에 나선다고 밝혔다.
HDC랩스의 ‘베스틴 AI 홈에이전트’는 음성 인식·분석으로 사용자를 구별해 개인 맞춤형 생활 정보를 제공한다. AI 기반으로 헬스클럽, 골프 연습장 등 입주민 전용 시설을 예약할 수 있다. 에너지 절약과 지속 가능성을 강화했다. HDC랩스는 HDC현대산업개발과 함께 아이파크 단지 등에 미래 주거 혁신 모델을 적용하고 있다. 서울원 아이파크에는 AI 홈에이전트 기반 주거 어시스턴트 외에 AI 보안 솔루션 및 건물 관리 시스템을 적용한다.
AI 보안 솔루션은 CCTV, 출입 통제 시스템과 연동해 이상행동 감지, 화재·침입 예방, 실시간 알림 기능을 갖췄다. AI 건물 관리 시스템은 조명·난방·냉방을 자동 최적화하고 이상 징후를 모니터링한다.
한편 HDC랩스의 블랙박스 도어락과 스마트 에너지미터는 지난달 ‘굿디자인 어워드’에서 우수 디자인 상품으로 선정됐다. 13년 연속 수상이라는 쾌거를 달성했다.
