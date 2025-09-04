부드러운 정맥 주삿바늘 개발 정재웅 교수 ‘9월 과학기술인’
정맥주사에 쓰이는 바늘이 체내에 삽입되면 생체 조직처럼 부드러워지게 만든 정재웅(사진) 한국과학기술원(KAIST) 교수가 과학기술인으로 선정됐다.
과학기술정보통신부와 한국연구재단은 정 교수를 9월 이달의 과학기술인상 수상자로 선정했다고 3일 밝혔다. 정 교수는 체온에 반응해 부드러워지는 정맥 주삿바늘을 개발해 헬스케어 혁신에 기여했다는 평가를 받았다. 기존 정맥 주삿바늘은 딱딱한 금속이나 플라스틱으로 제작돼 혈관 벽을 손상하거나 정맥염과 같은 합병증을 일으킬 수 있는 문제가 있었다. 주삿바늘 처리 과정에서도 의료 종사자의 찔림 사고로 질병 감염 위험 우려도 존재했다.
정 교수는 액체금속 갈륨이 체온에 반응해 고체에서 액체로 상변화 하는 특성을 활용해 정맥 주삿바늘을 개발했다. 환자가 움직이더라도 혈관 손상 없이 안정적으로 약물을 투여할 수 있고, 의료진의 찔림 사고 위험도 거의 없는 것으로 평가된다. 정 교수는 “현재 안정적인 생산과 가격 경쟁력 확보를 위해 대량생산 공정에 대한 연구를 진행 중”이라며 “향후 임상 연구와 함께 사용성 평가와 디자인 최적화를 통해 실질적인 의료 현장 적용 가능성을 높여 나갈 계획”이라고 말했다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
