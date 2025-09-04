석양이 아름다운 전남 영광… 붉은 칠면초 너머 황홀한 노을

[And 여행]

전남 영광군 백수읍 하사리 갯벌에 붉게 핀 칠면초가 노을 속 풍력발전기와 어우러져 아름다운 풍경을 펼쳐놓고 있다.

염산면 창우마을에서 바라본 일출 풍경.

백수해안도로 인근 바다에 있는 거북바위.

백수해안도로 노을전망대에 설치된 조형물. 칠산바다 칠산도의 상징이자 천연기념물 제389호 괭이갈매기 날개를 형상화했다.

법성포 진성 보완을 위해 조성한 숲쟁이공원.

여행메모

백수해안도로 일대 펜션 집중… 굴비정식과 모싯잎 송편에 입이 호강

