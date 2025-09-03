시사 전체기사

[포토] 힘찬 발차기

입력:2025-09-03 00:19
한 외국인 유학생이 2일 경기도 수원시 아주대학교에서 열린 동아리 박람회에서 힘찬 태권도 발차기를 선보이고 있다. 동아리 박람회는 새 학기가 시작되는 매년 3월, 9월 두차례에 나눠 개최된다. 뉴시스

