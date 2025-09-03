“SK하이닉스처럼 성과급 달라”… 삼성노조, 이재용에 공문
삼성 초기업노조, 제도개선 요구
“EVA 방식은 깜깜이 성과급제”
하이닉스 ‘1인 1억’ 합의에 자극
삼성그룹 초기업노동조합(초기업노조) 삼성전자 지부가 이재용 삼성전자 회장 앞으로 성과급 제도 개선을 요구하는 공문을 보냈다. 초기업노조는 삼성전자 디바이스경험(DX)부문과 삼성전기, 삼성디스플레이 등 5개 계열사 노조를 아우르는 노조다. 반도체 업계 경쟁사인 SK하이닉스 노사가 진통 끝에 직원 1인당 1억원 이상의 올 성과급을 지급하기로 잠정합의했다는 소식이 전해지자, 삼성전자 노조도 성과급 문제를 쟁점화하려고 나선 것이다.
초기업노조는 2일 ‘낡은 성과급 제도와 변함없는 회사’라는 제목의 공문을 이 회장과 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장), 노태문 삼성전자 DX부문장 직무대행(사장)에게 전달했다고 밝혔다. 이들은 공문에서 “SK하이닉스가 노사 합의를 통해 ‘영업이익의 10% 성과급 지급’을 확정했다. 반면 삼성전자는 여전히 투명하지 않은 EVA(경제적 부가가치) 방식으로 성과급 제도를 고수하고 있다”고 주장했다.
앞서 SK하이닉스 노사는 올해 임금·단체협상 과정에서 초과이익분배금(PS) 상한선을 폐지하고 매년 영업이익의 10%를 PS 재원으로 삼기로 잠정 합의했다. 올해 SK하이닉스 연간 영업이익이 37조원으로 전망되는 점을 감안하면 단순 계산상 직원 1인당 1억원이 넘는 성과급이 지급될 것으로 전망된다.
초기업노조는 “EVA 방식 기준은 직원 누구도 어떻게 계산되는지 알 수 없는 ‘깜깜이 성과급 제도’라는 말 외에 달리 표현할 길이 없다”며 “회사는 성과급 개선 TF(태스크포스)를 운영해 여러 차례 회의를 진행했지만 이후 발표나 성과는 전혀 없었다. 이는 또 하나의 ‘사탕발림 쇼’였음을 직원들은 알고 있다”고 비판했다. 삼성전자와 계열사들이 성과급 산정 기준으로 삼는 EVA란 연간 영업이익에서 법인세, 투자금 등 자본비용을 제외하고 계산한 순수한 이익을 의미한다. 영업이익이 커도 자본비용이 크면 EVA가 작아 성과급 지급액이 적을 수 있다. 다만 EVA 수치가 임직원에게 공개되지 않다 보니 성과급 지급을 두고 산정 기준이 불투명하다는 내부 볼멘소리가 이어졌다.
