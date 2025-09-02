특검 ‘양평고속도로 의혹’ 국토부 김모 서기관 추가 압수수색
용역 업체에 노선변경 제안 정황
‘윗선’ 개입 여부 등도 조사 진행
‘서울·양평고속도로 노선 변경 특혜 의혹’을 수사하는 김건희 특검이 2일 김모 국토교통부 서기관에 대한 추가 압수수색에 나섰다. 특검은 서울·양평고속도로 사업 관련 국토부 담당 실무자였던 김 서기관이 당시 용역을 담당한 업체에 노선 변경을 제안한 정황을 포착하고 수사에 속도를 내고 있다.
특검은 김 서기관이 현재 재직 중인 원주지방국토관리청과 주거지 등 총 5곳을 압수수색했다. 김씨 외 다른 관련자의 주거지와 사무실도 압수수색 대상에 포함됐다. 김 서기관은 업무상 배임, 허위공문서 작성 등 혐의의 피의자 신분이다. 김 서기관은 특검 수사에 대비해 사건 관계자들과 조직적으로 말을 맞췄다는 ‘수사 방해’ 의혹도 받는다.
서울·양평고속도로 노선 변경 의혹은 2023년 국토부가 해당 사업 추진 과정에서 노선의 종점을 김건희 여사 일가 땅이 소재한 강상면으로 변경해 특혜를 줬다는 내용이다. 사업 원안인 양서면 종점 노선은 2021년 예비타당성조사까지 통과했는데 국토부가 2023년 5월 갑자기 강상면 종점 노선을 검토하면서 논란이 확산됐다.
특검은 당시 용역업체에 노선 변경을 제안한 것이 김 서기관이라고 의심한다. 김 서기관은 지난 7월 15일 특검의 첫 조사를 받았고, 지난달 25일 추가 조사를 받았다. 지난 7월 14일에는 김 서기관의 자택과 휴대폰 등을 압수수색한 바 있다. 특검이 50일 만에 김 서기관에 대한 압수수색에 재차 나선 것은 수사 과정에서 추가 범죄 혐의가 포착된 데 따른 것으로 전해졌다. 특검은 김 서기관이 사업 관련 예타를 진행한 용역업체에 노선 변경을 제안한 경위와 윗선 개입 여부 등을 조사 중이다.
원희룡 당시 국토부 장관과 당시 양평군수였던 김선교 국민의힘 의원도 특검 수사선상에 올라 있다. 원 전 장관은 2023년 7월 6일 “김 여사 땅이 거기 있었다는 것을 이 사건이 불거지기 전에 조금이라도 인지한 게 있었다면 저는 장관직과 정치생명을 걸겠다”면서 사업 전면 백지화를 선언했다.
박재현 차민주 기자 jhyun@kmib.co.kr
