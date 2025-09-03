한화오션 노사, 임금교섭 ‘끝’… “상생의 결실”
한화오션 노사가 ‘노란봉투법’ 공포안이 의결된 2일 올해 임금교섭을 마무리했다.
한화오션과 전국금속노조 경남지부 한화오션지회는 이날 거제사업장 대회의실에서 2025년 임금교섭 타결 조인식(사진)을 진행했다. 조인식에는 김희철 한화오션 대표와 김유철 지회장 등 노사 교섭위원들이 참석했다. 노사는 최근 몇 년 간 늘어난 수주 물량과 생산 안정화를 위해 서로 한발씩 양보해 지난달 합의를 이뤄냈다고 설명했다. 여름 휴가 전 교섭을 마무리함으로써 납기 준수, 선박 품질 관리에 집중할 수 있는 여건을 마련했다는 평가다.
김 대표는 “한화오션은 최근 3∼4년치 이상의 수주 잔량을 확보하며 세계 시장에서 경쟁력을 강화하고 있다”며 “올 임금교섭 타결은 노사 상생의 결실로, 앞으로도 안전과 품질을 바탕으로 독보적인 경쟁력을 갖춘 선박을 건조하겠다”고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
