한화 ‘방산 3총사’, 폴란드 8조원 ‘오르카’ 사업 수주 총력
국제 방위산업전시회서 통합 부스
잠수함 수주전… ‘장보고’ 전면 배치
한화그룹의 방산 3사가 동유럽 최대 규모 방산 전시회에 참여해 폴란드 ‘오르카(Orka·해군 현대화)’ 사업 수주를 위한 총력전에 나선다. 동급 최강의 잠수함 ‘장보고-Ⅲ’와 함께 방산 3사의 육해공 통합 역량을 부각한다는 전략이다.
한화에어로스페이스·한화시스템·한화오션은 폴란드 키엘체에서 열리는 국제 방위산업전시회(MSPO 2025·사진)에 참가해 3사 통합 부스를 운영한다고 2일 밝혔다. 이번 전시회 참가는 폴란드 정부의 오르카 사업 수주를 겨냥한 것이다. 해군 현대화를 위해 잠수함 3척을 도입하는 오르카 사업의 규모는 유지·보수·정비(MRO)까지 더해 8조원 규모로 예상된다.
한화오션은 독자 설계한 3000t급 잠수함 ‘장보고-Ⅲ(KSS-III) 배치-II’를 부스 전면에 내세운다. 한국 해군에 실전 배치된 이 잠수함은 외부 공기가 필요 없는 공기불요추진장치(AIP)와 리튬이온배터리를 탑재해 동급 디젤 잠수함 중 가장 뛰어난 3주 이상의 잠항능력을 갖췄다. 수직발사관, 탄도미사일(SLBM) 등 장거리 타격도 가능하다.
폴란드 해군과 발트 3국의 연안 작전 환경을 고려해 2000t급의 수출형 연안경비함, 500t급 미사일 고속정, 무인수상정도 함께 전시된다. 한화오션은 수상함 3종의 현지 생산을 전제로하는 맞춤형 솔루션을 제안하겠다는 구상이다. 폴란드 현지 조선업체와 해양발전 펀드조성, 기술이전·인력양성을 위한 업무협약(MOU)도 체결한다.
한화에어로스페이스는 전시회에서 K9 자주포의 성능개량형 모델인 ‘K9A2’와 수출형 보병전투장갑차 ‘K-NIFV’를 처음 선보인다. 한화시스템은 대전차 미사일 등의 외부 위협을 먼저 감지해 무력화하는 ‘능동방호체계’를 첫 공개한다. 우주·대공방어 분야에서는 소형 합성개구레이더(SAR) 위성과 레이저 대공무기 ‘천광’ 등을 전시할 예정이다. 육해공 전 영역의 포괄적 협력를 통해 폴란드 안보·경제에 기여하겠다는 점을 강조한 것이다.
손재일 한화에어로스페이스·한화시스템 대표는 “양국이 자주국방 및 방산 생태계 전반에서 함께 성장하도록 적극적으로 역할을 하겠다”고 말했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
