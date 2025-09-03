‘비비고 만두’로 일본 시장 잡는다… 현지 공장 본격 가동
CJ제일제당, 치바 공장 준공식 “美 성공 방정식, 日에 심을 것”
미국에서 ‘만두 1위’를 달성한 CJ제일제당이 일본 시장 공략에 나선다. 국내 식품업계 최초로 일본에 생산공장을 구축하고 본격 가동을 시작했다. 최첨단 생산라인에서 생산한 비비고 만두를 일본 전역에 공급해 K푸드 글로벌 확산에 나서겠다는 계획이다.
CJ제일제당은 일본 치바현 키사라즈시에 지은 신규 만두 공장의 가동을 시작했다고 2일 밝혔다. 약 1000억원을 투자해 축구장 6개 크기 넓이의 부지(4만2000㎡)에 연면적 약 8200㎡ 규모로 건설했다.
강신호 CJ제일제당 부회장은 이날 준공식에 참석해 “치바 공장은 일본 사업에서의 도약과 지속가능한 성장을 위한 중요한 발걸음”이라며 “끊임없는 도전과 혁신을 통해 글로벌 시장에서 K푸드 영토 확장을 가속화할 것”이라고 말했다.
앞서 CJ제일제당은 2020년부터 현지 업체 ‘교자계획’을 인수해 4곳의 만두공장을 운영해왔다. 직접 생산시설을 구축한 건 이번이 처음이다. 효율적인 원재료 조달과 제품 공급이 이뤄지는 신공장을 통해 일본 사업 대형화에 나설 방침이다.
CJ제일제당은 일본을 K푸드 글로벌 영토 확장의 새로운 전략 지역으로 삼고 역량을 집중하고 있다. 일본 냉동만두 시장은 연간 1조1000억원에 달한다. ‘교자’ 형태 만두의 비중이 절반을 넘는다는 점에서 비비고 만두에 승산이 있다는 판단이다. 최근 현지 소비자의 비비고 만두에 대한 관심과 수요가 늘면서 CJ제일제당의 올해 상반기 일본 만두 매출은 전년 동기 대비 약 28% 늘었다. 같은 기간 일본 식품사업 매출도 약 27% 증가했다.
현재 일본에선 비비고 만두를 비롯해 냉동김밥과 K소스류 등이 이온(AEON), 코스트코, 아마존, 라쿠텐, 돈키호테, 이토요카도 등 주요 유통 채널에서 판매되고 있다. 2023년 일본에 처음 선보인 ‘비비고 김밥’은 지난해 판매량 약 250만개를 기록하며 인기를 끌고 있다. CJ제일제당 관계자는 “미국 시장에서 만두 1위를 달성한 성공 방식을 일본에도 심을 것”이라며 “현지 소비자 눈높이에 맞춘 제품으로 비비고 만두 열풍을 이어가겠다”고 말했다.
