돌아온 전공의에 환자들 화색… “내주부터 수술 배 이상 늘어”

정부의 의대 증원 추진에 반발해 지난해 2월 의료 현장을 떠났던 전공의들이 복귀한 1일 병원 곳곳은 오전 일찍부터 환자들로 북적였다. 환자들은 멈춰섰던 의료 현장이 하루빨리 안정화되기를 바란다며 기대감을 표했다. 하지만 의료 인원 재배치 등으로 인한 혼란은 불가피할 전망이다.
서울대병원에서 만난 환자 김미령(73·여)씨는 의·정 갈등 사태 때문에 일주일 뒤로 예정됐던 오른쪽 무릎 퇴행성 관절염 수술이 돌연 연기됐었다고 말했다. 김씨는 “무릎 상태가 나빠서 간신히 2개월 뒤에 수술받았지만 같은 병동에 머물던 친구는 1년 넘도록 수술을 받지 못했다”며 “전공의가 돌아와서 다행이지만 다시는 환자와 국민이 불편과 피해를 겪는 일이 없어야 한다”고 강조했다.
삼성서울병원에서 허리 수술을 받을 예정이라고 밝힌 박모(74)씨는 “오늘 드디어 수술 날짜를 잡아준다고 해 경남 거창에서 새벽부터 부랴부랴 올라왔다”며 “의사들이 파업하면 환자들이 얼마나 손해를 보는 줄 아느냐. 의사들이 많아야 우리 같은 사람들이 사는 것”이라고 목소리를 높였다.
의료진도 분주한 모습이었다. 서울대병원 한 교수는 “마취과 전공의가 돌아온 덕분에 다음 주부터 수술이 배 이상 늘어날 예정”이라고 전했다.
다만 병원 내 업무 분장 등을 놓고 당분간 혼란이 이어질 것으로 보인다. 서울대병원은 그간 전공의 업무를 대신하던 ‘진료지원(PA)인력 시범사업팀’을 사실상 해체할 방침인 것으로 확인됐다. 전공의를 대신하던 간호인력 업무를 정상화한다는 의도인데, 전공의와 간호인력 간 업무 혼란이 해소되기까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 보인다.
서울대병원은 시범운영하던 해당 팀을 종료하고 이달 말 ‘진료지원팀’으로 정식 직제화하기로 결정했다. 이에 따라 서울대병원 간호본부는 시범사업팀 내 간호인력 절반가량을 병동 등 기존 부서로 복귀시킬 방침인 것으로 전해졌다. 전공의 복귀로 병원 외래·입원 등이 회복되면 폐쇄했던 병동을 다시 운영하면서 간호인력을 운용하겠다는 취지다.
다른 병원에서도 혼란이 불가피할 전망이다. 전공의 복귀율이 진료과에 따라 편차가 크고 추후 전공의 근로시간이 줄어들기 때문에 PA간호사가 계속 요구되는 상황에서 전공의와 PA간호사의 업무 범위를 조정하는 데 갈등을 빚을 가능성이 크다.
한 전공의는 “이미 PA간호사도 하고 있다는 이유로 의약품 처방이나 골수·복수 천자까지 모두 PA 몫이 되면 전공의가 배워야 할 기회가 제한될 수 있다”고 우려했다. 한성존 대한전공의협의회 비상대책위원장은 “현장 목소리를 반영한 정책 추진이 필요하다”고 말했다.
서울 주요 상급종합병원인 ‘빅5 병원’의 관계자는 “전공의들이 워낙 자리를 오래 비워 PA가 상당히 자리를 잡은 상황”이라며 “과별로 특성에 맞게 업무 조율을 해나가야 할 것으로 보인다”고 말했다.
정부는 지난해부터 유지된 보건의료재난 위기경보 ‘심각’ 단계와 이에 따른 비상진료체계 해제를 검토한다는 방침이지만 이 또한 늦어질 가능성이 있다. 보건복지부 관계자는 “전공의가 복귀하면서 당장 비상진료체계에 따라 병원에 제공되던 비용 지원이 끊기고, 의료인력 간 마찰도 빚어지는 등 정상화까진 시간과 비용이 엄청나게 들어갈 것”이라며 “게다가 추석 연휴도 있어 당초 이달 중으로 계획했던 비상진료체계 해제가 추석 이후로 넘어갈 가능성이 크다”고 설명했다.
