[인사] 외교부 外

입력:2025-09-01 20:31
◆외교부[과장]△의전총괄담당관 정치원△북핵정책과장 김상일

◆해양수산부◎전보[과장급]△해양수산생명자원과장 이인자△국제협력총괄과장 송종준△어업정책과장 서진희

◆인사혁신처◎전보[과장급]△국가공무원인재개발원 리더십개발부 관리자교육과장 김주환△소청심사위원회 행정과장 양기선

◆통계청◎전보[과장급]△비서실장 백승황△가계수지동향 과장 서지현△호남지방통계청 전주사무소장 오세안△동남지방통계청 농어업조사과장 명노섭△충청지방통계청 지역통계과장 안은진

◆한국보건사회연구원△선임연구위원 신정우 오미애 전진아

◆서울여대△대외협력실장 이혜원△학보사주간 김수연

◆덕성여대△일반대학원장·특수대학원장 윤희철△글로벌융합대학장·사회과학연구소장 김성진△기획처장·평생교육원장 이형규△글로벌교육원장 이명찬△글로벌융합대학 교학부장 김유진△학생상담센터장 최승원△중앙실험관리실장 주황수

