관악캠퍼스 120개국 엘리트에 복음 심는다

권요한 선교사 서울대 유학생 사역



문화·한국어 교실로 마음의 문 열어

은퇴 선교사·선교사 자녀 30여명 힘합쳐

이슬람권 학생에게도 복음 전해

서울대 권요한 선교사를 통해 복음을 듣는 유학생들이 지난해 2월 설날을 맞아 서예를 실습하고 가면놀이를 경험하고 있다. 권 선교사 제공

단계적 접근으로 마음의 문 열어



은퇴 선교사와 MK들이 만드는 시너지



붉은 외투에 중절모를 쓴 권 선교사(왼쪽)와 사역자들이 유학생들과 비무장지대(DMZ)를 방문해 태극기 아래서 기념촬영을 하는 모습. 권 선교사 제공

유학생을 본국에 파송하는 선교로

