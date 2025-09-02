신천지 탈퇴자가 카메라 앵글로 전한 위로와 용기
서인영 사진작가 인터뷰
서인영(33·사진) 사진작가가 과거 자신이 몸담았던 이단 종교단체 건물 계단을 찍은 사진 한 장을 보여줬다. 사진 속 카메라는 ‘천국으로 가는 발걸음’이라고 적힌 계단과 위아래층을 가리키는 두 화살표를 포착했다.
“신도였을 땐 예배당으로 오르는 길이 천국으로 가는 발걸음이라 생각했는데, 탈퇴하고 보니 오히려 반대로 그곳을 떠나는 게 천국으로 가는 길이었더라고요.”
서 작가는 한국교회가 이단으로 규정한 신천지에서 탈퇴한 피해자이다. 그는 1일부터 서울 영등포구 영공간에서 ‘아디아포라: 믿음과 양심과 상식 그리고 사랑’ 제목의 사진전을 열고 있다. 폐쇄적 종교 집단에서 빠져나온 생존자로서의 시각을 카메라 화각에 담았다. 헬라어 아디아포라는 ‘성경에서 명하지도, 금하지도 않은 행동들’이라는 의미다.
최근 서울 광진구의 작업실에서 만난 서 작가는 “신천지에서 구원은 성과와 조건에 매여 있었지만 결국 구원은 인간이 판단할 문제가 아니라 하나님께 속한 영역임을 깨달았다”며 사진의 의미를 설명했다. 한때 심취했던 신천지 교리가 결국 구원의 본질과는 상관없는 것들이었다는 깨달음이다.
전시에는 서 작가와 같은 이단 탈퇴자 10여명의 이야기가 녹여져 있다. 그의 카메라는 탈퇴자 집에 있는 교주의 책부터 눈보라 치는 벌판에 홀로 기도하듯 무릎 꿇은 어떤 이의 모습을 향한다. 서 작가는 탈퇴자들을 도우며 그들의 내면을 들여다보게 됐다고 전했다. 그는 “당사자들의 이야기를 기록하는 것이 가장 중요했다”며 “누군가는 피해자였지만 또 다른 이들에게는 가해자였던, 말하기 어려운 모순과 복합적인 정신적 고통을 직시하고 싶었다”고 말했다.
서 작가의 회심을 도운 한국기독교이단상담소협회 구리상담소의 신현욱 목사는 이번 전시를 “이단 피해자들이 겪는 심리적 고통과 사회적 단절을 예술적 언어로 담아낸 귀한 시도”라고 평가했다.
서 작가는 2016년 인터뷰를 빌미로 접근해 온 또래에 의해 신천지에 빠졌다. 진로 문제와 어려운 집안 환경 등 부모님과 얘기할 수 없는 고민을 자연스럽게 그 신도에 털어놓으며 깊은 유대감이 생겼다. 하지만 이단 교리에 더 깊이 매몰될수록 오히려 가족과 단절되는 자신을 발견했다. 신천지 지도부의 언행에 회의가 든 적도 많았다. 결국 그녀는 회심 상담 끝에 2020년 신천지를 빠져나왔다.
“포교에 쏟는 열정과 반대로 정작 가족은 외면했더군요. 예수님의 길은 그런 게 아닐 거라는 생각이 들었습니다.”
서 작가는 이번 전시가 단순한 고발에 머물지 않기를 바란다는 마음을 전했다.
“특정 집단을 비난하기 위한 것이 아닙니다. 다만 침묵하며 내면에 가둬 놓은 이야기들을 스스로 꺼내고, 세상과 다시 연결되기 위한 작은 시도일 뿐이죠. 새로운 시선과 관계 속에서 스스로 부정했던 고통으로부터 회복되길 그리고 비슷한 경험을 한 누군가에게 ‘당신의 이야기도 중요하다’는 메시지를 전해 조용한 위로가 되길 소망합니다.”
임보혁 기자 bossem@kmib.co.kr
