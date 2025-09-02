‘작은 자 돌봄’으로 시작… 교회, 사랑으로 지역 사회 바꾸다

돌봄은 혼자보다 함께할 때 더 큰 힘을 발휘한다. 다양한 기관과 손잡으며 교회만의 힘으로 부족한 부분을 채워가며, 돌봄의 범위와 깊이를 확장한다. 또 단순한 지원을 넘어 유대감을 나누는 공동체를 형성하는 기반이 되기도 한다. 4부 '돌봄은 사랑'은 지역사회와 함께 협력해 돌봄을 실천하거나 돌봄을 통해 새로운 공동체를 일궈낸 다양한 사례를 전한다.
교회 돌봄 사역 중에는 지방자치단체의 지원 사업으로 확대된 경우가 적지 않다. 장애인과 이주민 등 소외 이웃뿐 아니라 지역 내 1인 가구, 신생아 출산 지원 사업 등 대상과 내용도 다양하다. “지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것”(마 25:40)이란 예수의 말씀을 따른 실천이 지역 복지 사업으로 이어진 것이다.
지역 사회 바꾼 교회의 돌봄
경기도 안산제일교회(허요환 목사)는 사회복지법인 강물(구 안산제일복지재단)을 설립해 1999년부터 26년간 지역 주민의 복지와 소외 이웃 돌봄에 적극적으로 나섰다. 해당 법인이 2024년 현재 지역에서 운영 중인 복지 시설은 21곳에 달한다. 장애인과 노인시설, 이주민과 청소년 시설, 종합복지관 등으로 구성된 시설 중 장애인 관련 기관이 9곳으로 가장 많다.
장애인 돌봄의 첫 시작은 발달장애인 자녀를 둔 성도를 돕기 위해서였다. 교회가 1996년 ‘사랑부’를 신설해 발달장애인 예배와 프로그램을 연 것이 계기다. 사랑부에서 봉사하던 교인들이 주중에도 발달장애인을 위한 활동 프로그램을 자체적으로 마련하면서 교회의 장애인 사역이 본격 출범했다. 이후 보호작업장과 공동생활가정, 주간 센터 등으로 점차 확장됐다.
안산초지종합사회복지관과 안산시장애인복지관을 설립해 위·수탁 운영한 것을 시작으로 교회는 ‘복지 선교’를 천명하고 아동과 청소년, 노인을 포함하는 종합 복지를 제공하고 있다. 여기에 사할린 동포와 결혼·이주노동자 지원, 세월호 사고 심리·정서적 외상 지원 등 지역 현안이 생길 때마다 도움의 손길을 내밀었다. 허요환 목사는 최근 국민일보와의 통화에서 “교회에서 태동한 돌봄 사역이 지역사회로 다양하게 확장돼 지금의 모습에 이르렀다”고 설명했다. 이어 “사실상 우리 교회 강령이 ‘요람에서 무덤까지’라 봐도 과언이 아니다”며 “성도를 비롯한 일반 주민, 복지 사각지대까지 돌봄이 필요한 곳곳을 섬기고자 노력하고 있다”고 했다.
지역의 돌봄 수요가 생길 땐 지자체에서 교회로 먼저 연락을 해오기도 한다. 교회가 초등학생 돌봄 사각지대를 해소하는 ‘초등 아동 돌봄 프로그램’에 참여하게 된 계기다. 현재 교회와 교회 운영 복지관은 초지가치키움터와 중앙가치키움터를 위탁 운영하고 있다. 허 목사는 “처음엔 교회 예산이 들어가니 볼멘소리도 나왔지만 지금은 대부분 바람직하다고들 여긴다”며 “교회에 안 다니는 학생과 학부모 역시 ‘교회가 지역사회를 위해 여러 일을 한다’며 긍정적으로 평가하는 편”이라고 했다.
안산제일교회는 복지 사각지대를 메우기 위해 지자체와 협력하길 원하는 다른 교회에 도서관 사업을 추천했다. 허 목사는 “교회 규모가 작아도 지자체와 함께 할 수 있다”면서 “다만, 전도 목적으로 뛰어들어선 안 된다. 복음 전파뿐 아니라 섬김 또한 교회에 중요한 사명임을 잊지 말자”고 조언했다.
지속 가능한 나눔 위한 협력
경기도 성남 여의도순복음분당교회(황선욱 목사)가 성남시와 협력해 취약계층 아동을 후원하는 ‘드림스타트 아동 꿈 응원 프로젝트’(드림스타트) 역시 교회 사역에서 출발했다. 성남시와 지난 2022년 업무협약을 맺은 교회는 그 이듬해부터 매년 연말 관내 0~12세 취약계층 아동 470여명에게 중학교 입학준비금과 운동화 등 크리스마스 선물과 쌀 등 식료품 등을 지원한다.
사단법인 러브앤액츠와 도촌종합사회복지관을 운영하는 교회는 2019년부터 지금껏 성탄절을 앞두고 국내외 소외 계층에게 생필품을 전하는 ‘미라클 크리스마스 행사’를 진행하고 있다. 이 행사의 일환으로 교회는 인근 주민센터와 협력해 중학교 입학을 앞둔 취약계층 아동이 원하는 선물을 파악 후 이를 구매해 전달하는 ‘소원을 말해봐’를 운영했다. 이 프로그램이 지금의 드림스타트로 발전했다. 교회 이름 없이 ‘크리스마스의 주인공은 예수님입니다’란 문구가 담긴 선물을 지자체 관계자와 전하는 게 특징이다.
2021년부터는 창조교회(홍기영 목사)와 함께 지역 내 출산 가정에 출산 선물을 전하는 일도 하고 있다. 황선욱 목사는 “최근엔 주민센터와 협력해 1인 가구에 생일 케이크를 지원하고 있다”며 “지역 사회의 믿지 않는 이웃을 품고 섬기는 일도 선교라 생각한다”고 말했다.
황 목사는 지자체와의 협력 의의를 “지역 내 지속 가능한 돌봄과 섬김 모델 구축하는 데 도움이 된다”는 데서 찾았다. 그는 “교회 이름을 알리려는 욕심은 없다”며 “동네 구석구석에 사랑과 온기가 흘러가는 데 교회가 마중물이 될 수 있다면 그걸로 충분하다”고 말했다.
양민경 기자 grieg@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지