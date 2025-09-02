‘작은 자 돌봄’으로 시작… 교회, 사랑으로 지역 사회 바꾸다

돌봄은 혼자보다 함께할 때 더 큰 힘을 발휘한다. 다양한 기관과 손잡으며 교회만의 힘으로 부족한 부분을 채워가며, 돌봄의 범위와 깊이를 확장한다. 또 단순한 지원을 넘어 유대감을 나누는 공동체를 형성하는 기반이 되기도 한다. 4부 '돌봄은 사랑'은 지역사회와 함께 협력해 돌봄을 실천하거나 돌봄을 통해 새로운 공동체를 일궈낸 다양한 사례를 전한다.