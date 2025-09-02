“하루이틀 혈뇨도 방광암 신호일 수 있어… 진료 꼭 받아야”

[And 건강]



[전문의 Q&A 궁금하다! 이 질병] 방광암

이천우 경희대병원 비뇨의학과 교수

이천우 경희대병원 비뇨의학과 교수가 방광암의 치료 현실에 대해 설명하고 있다.

식별 어려운 암 씨앗 점막 곳곳 퍼져

기존 종양 없애도 다시 자라기 쉬워

정기검진 통한 조기 재발 발견 중요

최대 위험요인 흡연… 당장 금연해야



“마치 밭에 잡초를 뽑아도 자꾸 돋아나는 것처럼, 방광암은 치료 후에도 다시 생길 수 있습니다.”



이천우 경희대병원 비뇨의학과 교수는 방광암의 특성을 이렇게 비유했다. 눈에 보이지 않는 암의 씨앗이 방광 점막 곳곳에 넓게 퍼져 있어 기존 종양을 없애도 다른 부위에 새로운 암이 자라기 쉽다는 것이다. 방광암 초기 단계에 수술을 해도 5년 내 재발률이 최대 70%에 달한다. 이 교수는 1일 “이런 이유로 수술 후엔 정기적인 방광경 검사를 통해 방광 내부를 직접 관찰하며 재발을 일찍 발견하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.



방광암의 가장 흔한 증상은 소변에 피가 섞여 나오는 혈뇨이지만 이는 방광염이나 전립선 질환에서도 나타날 수 있어 환자들이 대수롭지 않게 넘어가기 십상이다. 이 교수는 “혈뇨가 하루이틀 보였다가 사라지기도 해 ‘괜찮겠지’하고 방치하는 경우가 많다”면서 “자동차 경고등이 잠깐 켜졌다 꺼져도 정비소에 가야 하듯이, 혈뇨 역시 단 한번이라도 나타나면 비뇨의학과 진료를 꼭 받으라”고 조언했다. 여성은 생리혈과 혼동하기 쉽고 남성은 전립선비대증 탓으로 오해하기도 해 조기 진단이 늦어질 수 있다. 이 교수에게 방광암 치료의 현실에 대해 들어봤다.



-방광암의 국내 발생 현황은.



“방광암은 방광(오줌 저장 주머니) 안쪽 벽 점막에 생긴다. 90% 이상이 ‘요로상피암’이라는 형태로 나타난다. 국내에선 연간 5000명 이상 새로 진단받고 있다. 남성이 여성 보다 4배 더 많다. 조기에 발견된 ‘비근침윤성 암(암이 방광 점막에 머물러 있음)’의 5년 생존율은 90% 안팎으로 비교적 높다. 하지만 뿌리가 깊어져 방광의 근육층까지 파고든 ‘근침윤성 암’의 생존율은 절반 수준으로 뚝 떨어진다.”



-흡연이 최대의 위험 요인이라고.



“담배 연기 속 발암물질은 간에서 대사된 뒤 소변을 통해 배출되는데, 방광에 머무는 동안 점막을 지속 자극하고 DNA 손상을 일으켜 암 발생을 촉진한다. 흡연자는 비흡연자에 비해 방광암 위험이 3~4배 높다. 과거 흡연자 역시 위험이 배 이상 증가한다. 흡연량과 기간에 비례해 위험이 커지는 것도 분명하다. 금연하면 시간이 지날수록 위험이 줄어들며 금연 후 10년이 지나면 위험도가 낮아진다는 보고가 있다. 완전히 비흡연자 수준으로 돌아오지는 않더라도 지금 당장 담배를 끊는 것이 최선이다. 최근 액상 혹은 궐련형 전자담배 역시 발암물질이 소변에서 검출된다는 보고가 있어 안전하다고 할 수 없다.”



-조기 발견했는데도 재발률이 높은 이유는.



“초기 단계인 비근침윤성 방광암은 표준 수술(요도로 내시경 넣어 방광 종양 절제·TURBT)로 암세포를 제거해도 5년 내 재발률이 50~70%에 달한다. 여러 군데서 시간차로 발생하기 때문에 재발률이 높은 것으로 생각된다. 흡연이나 발암물질 노출 등으로 방광 점막 전체가 암 발생에 취약한 상태가 된다.”



-재발 억제가 매우 중요한데.



“수술 직후 방광 내에 약물을 주입해 미세 암세포를 제거하는 보조 치료가 필요하다. 대표적인 게 BCG(결핵균 예방 백신) 방광 내 주입 요법이다. 약화된 결핵균을 방광에 넣어 강력한 면역 반응을 유도하고 남아있는 암세포를 공격토록 하는 원리다. 현재까지 조기 방광암의 재발을 막는 가장 효과적 방법으로 알려져 있다.”



이 교수는 “다만 근래 전 세계적으로 BCG 공급 부족 사태가 이어지면서 대체 약제 개발이 활발하다”면서 “젬시타빈, 도세탁셀 같은 기존 항암제를 방광 내에 주입하는 치료가 임상에서 활용되고 있으며 일부 연구에서 BCG 못지 않은 재발 억제 효과가 보고되고 있다”고 설명했다. 또 “펨브롤리주맙 같은 면역 항암제가 ‘BCG 불응성’ 방광암 환자에서 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받아 새 치료 옵션으로 자리잡고 있으며 유전자 치료제, 새로운 형태의 표적 치료제들도 임상시험 단계에서 유망한 결과를 보이고 있다”고 덧붙였다.



-진행된 방광암은 어떻게 치료하나.



“암이 방광 근육층을 뚫고 들어간 경우 훨씬 공격적이고 전이 위험이 높다. 이 땐 방광 전체를 절제하고 주변 림프절을 함께 제거한다. 이후 소변 배출을 위한 새로운 통로를 만들어 줘야 한다. 하지만 이 수술은 난도와 합병증 발생률이 높다. 특히 고령 환자나 기저질환자에겐 큰 부담이 된다. 이 때문에 최근엔 전통적인 방광 적출 수술 외에 방광 보존 요법(항암+방사선)이 선택지로 확대돼 고령이나 수술 부담 큰 환자들에게 도움 된다. 특히 면역 항암제와 표적 치료제는 기존 독성 항암제 보다 부작용이 작다. 이런 신약들이 전이성 방광암 환자들의 생존율을 높이며 치료 패러다임을 바꾸고 있다.”



이 교수는 “방광암은 재발률이 높아 장기적인 추적과 반복 치료가 필요함에도 사회적 지원은 다른 암에 비해 상대적으로 적다”면서 “최근 도입된 면역 항암제나 표적 치료제는 치료 효과가 입증되고 있음에도 건강보험 급여 적용이 제한적이어서 환자들이 고비용을 감당해야 하는 경우가 많다”고 지적했다. 이어 “위암 폐암 등 주요 암에 비해 신약의 건보 적용 속도가 늦고 환자 접근성이 떨어지는 점은 개선이 필요하다”고 말했다.



글·사진=민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr



