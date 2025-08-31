미국의 삼성·SK 中반도체공장 규제에 중국 반발
“잘못된 처사… 필요한 조치 취할 것”
미국이 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 현지 공장에 대한 미국산 반도체 제조장비 공급 규제를 강화하자 중국 정부가 “즉각 시정하라”고 촉구하고 나섰다.
중국 상무부 대변인은 30일 홈페이지를 통해 미국 상무부 산업안보국이 삼성전자 등의 중국 법인을 ‘검증된 최종 사용자(VEU)’ 명단에서 제외한다고 밝힌 것에 대해 “즉시 잘못된 처사를 시정하고 글로벌 산업·공급망의 안전과 안정을 수호하기를 촉구한다”고 밝혔다. 이어 “중국은 필요한 조치를 취해 기업의 정당한 권익을 단호히 수호할 것”이라고 강조했다.
상무부 대변인은 “반도체는 고도로 세계화된 산업으로 수십년의 발전을 거쳐 서로 얽힌 산업 구도가 만들어졌다”면서 “미국의 이번 조치는 이기심에서 출발해 수출 통제를 도구화한 것으로 글로벌 반도체 산업·공급망 안정에 중요한 부정적 영향을 준다”고 비판했다.
미 상무부 산업안보국은 지난 29일(현지시간) VEU 명단에서 중국 법인인 삼성반도체 유한회사와 SK하이닉스반도체 유한회사, SK가 인수한 인텔반도체 유한회사 등 3곳을 2일부터 제외한다고 밝혔다. 이들 공장은 내년 1월부터 미국산 반도체 제조장비를 들여오려면 미국 정부의 개별 허가를 받아야 한다.
미 상무부는 조 바이든 행정부 때인 2022년 10월 중국에 대한 미국 기업의 반도체 장비 수출을 금지하고 현지 공장을 운영하는 다국적 기업은 건별로 허가를 받게 했다. 2023년 삼성전자와 SK하이닉스 등 동맹국 기업들은 VEU로 지정, 별도 허가 절차나 기간 제한 없이 미국산 장비를 공급받을 수 있게 했다.
