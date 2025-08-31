‘개혁’ 속도전, 민주당 시험대
9월 정기국회 개막… 3대 개혁 법안에
李 정부 예산안 등 밀어붙이기 예고
국힘 “장외 투쟁 불사” 전면전 불가피
여야가 9월 정기국회에서 범여권의 각종 개혁 입법과 이재명정부 첫 예산안, 인사청문회 등을 두고 맞붙는다. 더불어민주당은 다수 의석을 앞세워 정청래 당대표가 밀어붙이는 검찰·언론·사법 등 개혁 법안을 속도감 있게 처리할 방침이다. 제1야당 국민의힘은 강성 장동혁 대표를 선두로 장외 투쟁도 불사할 방침이어서 여야 간 ‘강 대 강’ 전면전이 불가피해 보인다.
국회는 1일 오후 2시 본회의장에서 정기국회 개회식을 열고 100일간의 대장정에 돌입한다. 9~10일 민주당과 국민의힘 교섭단체 대표 연설, 15~18일 국정 운영 전반을 다루는 대정부질문이 예정돼 있다. 또 2일부터는 최교진 교육부 장관, 이억원 금융위원장 후보자 인사청문회도 있어 시작부터 곳곳이 지뢰밭이다.
당장 여당은 ‘내란 종식’을 강조하며 3대 특검 활동 기간 연장을 골자로 한 특검법 개정안, 내란특별재판부 구성을 포함한 내란특별법 제정을 압박 카드로 야당을 옥죄고 있다. 권성동 국민의힘 의원에 대한 체포동의안 본회의 표결(9일 또는 10일)도 또 하나의 화약고다.
야당의 반발에도 불구하고 여당이 힘으로 밀어붙이면 개혁안은 국회 문턱을 쉽게 넘을 것이란 관측이다. 여당은 추석 전 검찰청 폐지 등 정부조직법 개편안을 처리할 예정이다. 언론·유튜브 등에 대한 징벌적 손해배상을 가하는 언론 개혁, 대법관 증원 등을 핵심으로 한 사법 개혁도 정기국회 내 마무리할 방침이다.
야당은 728조원 규모에 달하는 이재명정부 내년도 첫 예산안을 ‘포퓰리즘 예산’으로 규정하고 대규모 삭감을 예고했다. 24조원 규모 지역사랑상품권 등을 지방선거용 예산으로 보고 칼질에 나설 기세다. 지난해 민주당 주도로 전액 삭감했던 대통령실·경찰·검찰·감사원 등 권력기관의 특수활동비를 되살린 것도 야당의 공세 지점이다. 야당은 이재명정부의 반시장·포퓰리즘 정책에 맞서 장내외 여론전을 병행한다는 구상이다.
국민의힘은 당초 불참을 검토했던 정기국회 개원식에 참석하고 입법 활동도 정상화하기로 했다. 무작정 보이콧하기보다 예산결산특별위원회나 인사청문회 등 주요 전선에 화력을 집중해 비판 여론을 확산하겠다는 전략이다. 우원식 국회의장이 정기국회 개회식에 한복을 입자고 제안했지만 국민의힘은 검은 양복·넥타이 차림의 상복으로 맞대응하기로 했다. 정국 긴장감이 고조되는 가운데 해외 순방을 마친 이재명 대통령은 이날 “당분간 민생과 경제에 집중하겠다”는 국정 구상을 밝혔다.
김혜원 정우진 윤예솔 기자 kime@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사