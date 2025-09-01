990원 소금빵발 빵값 논쟁… “속이 시원” vs “비상식적”

유명 유튜버가 팝업 스토어 기획

오픈 첫날부터 소비자 발길 이어져

자영업자들은 “원가 등 무시한 발상”

유튜버 ‘슈카월드’가 지난 30일 서울 성동구 성수동에 오픈한 팝업 스토어 ‘ETF 베이커리’에 990원짜리 소금빵이 진열돼 있다. 연합뉴스

구독자 361만 유튜버 ‘슈카월드’가 990원짜리 소금빵을 판매하며 치솟는 빵값에 반기를 들었다. 그가 차린 팝업스토어엔 오픈 첫날부터 긴 줄이 이어지는 등 소비자는 환호했다. 반면 빵집을 운영하는 자영업자들이 “현실과 동떨어진 가격”이라고 맞서며 ‘빵값 논쟁’에도 불이 붙었다.



슈카월드는 지난 30일 서울 성동구 성수동에 공간·브랜드 기획사 글로우서울과 손잡고 ‘ETF 베이커리’를 열었다. 영업 이틀째인 31일 가게 앞은 빵을 사려는 인파로 붐볐다. 판매 가격은 소금빵과 베이글(플레인), 바게트가 990원이다. 식빵 1990원, 명란바게트 2450원, 단팥빵은 2930원이다. 최근 인기가 높은 품목을 저렴한 가격에 내놓으면서 ‘빵플레이션(빵+인플레이션)’을 직접 겨냥했다. 주요 제품은 문을 열자마자 동났다.



가게 이름에 있는 ETF는 흔히 경제용어로 쓰이는 ‘상장지수펀드’(Exchange Traded Fund) 대신 ‘농장과의 가장 빠른 거래’(Express Trade Farm)라는 의미를 담았다. 원료를 산지 직송으로 들여오는 등 생산 공정을 단순화했다. 마진율이 아닌 마진액을 중심으로 가격을 책정해 저렴하게 판매할 수 있었다고 업체 측은 설명했다. 슈카월드는 “우리나라 빵값은 왜 이리 비싸진 걸까, 합리적인 가격의 빵은 정말 불가능한가라는 생각에서 시작했다”며 “빵 가격이 내려갔으면 하는 희망과 작은 파동만 불러일으켜도 제 할 일은 충분히 하지 않았을까 생각한다”고 밝혔다.



빵플레이션에 대한 슈카월드의 반발에 소비자는 대체로 환호하는 분위기다. 빵을 접한 이들은 각종 소셜미디어와 온라인 커뮤니티에 “빵값이 너무 올라 부담스러웠는데 속이 다 시원하다” “저렴해서 재료가 부실하지 않을까 걱정했는데 식감과 풍미도 괜찮았다”는 등의 후기를 남겼다.



그러나 자영업자들은 거세게 반발하고 있다. 밀가루·버터 등 원재료 가격 상승과 영세 자영업자의 가게 운영비용 등을 고려하지 않은 채 자영업자가 폭리를 취하는 것처럼 비춰질 수 있다는 우려도 나온다. 서울 송파구에서 카페를 운영하는 김모(41)씨는 “소금빵 원가만 이미 1000원이 넘는다. 임대료, 인건비, 전기세 등을 고려하면 990원은 불가능하다”며 “홍보력을 앞세운 인기 유튜버의 박리다매가 아니면 유지할 수 없는 가격”이라고 비판했다. 경기도 안양에서 제과점을 운영하는 이모(38)씨는 “좋은 재료로 오랜 시간 공들여 만든 빵을 보고 손님이 ‘왜 슈카빵보다 비싸냐’고 해 힘이 빠졌다”고 토로했다.



유통업계 관계자는 31일 “소비자가 품었던 불투명한 유통 구조에 대한 의심과 지나친 고물가 현상에 대한 불만이 터져나온 것”이라며 “원재료 가격만으로는 설명할 수 없는 복잡한 비용 구조 속에서 소비자는 합리적 가격을 요구하고 자영업자는 ‘생존 마진’을 지켜야 하는 모순이 드러난 셈”이라고 설명했다.



김성훈 기자 hunhun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 온라인뉴스부 김성훈 기자 hunhun@kmib.co.kr 2094 응원 하기 가슴 속 훈훈함을 지키겠습니다. 구독자 361만 유튜버 ‘슈카월드’가 990원짜리 소금빵을 판매하며 치솟는 빵값에 반기를 들었다. 그가 차린 팝업스토어엔 오픈 첫날부터 긴 줄이 이어지는 등 소비자는 환호했다. 반면 빵집을 운영하는 자영업자들이 “현실과 동떨어진 가격”이라고 맞서며 ‘빵값 논쟁’에도 불이 붙었다.슈카월드는 지난 30일 서울 성동구 성수동에 공간·브랜드 기획사 글로우서울과 손잡고 ‘ETF 베이커리’를 열었다. 영업 이틀째인 31일 가게 앞은 빵을 사려는 인파로 붐볐다. 판매 가격은 소금빵과 베이글(플레인), 바게트가 990원이다. 식빵 1990원, 명란바게트 2450원, 단팥빵은 2930원이다. 최근 인기가 높은 품목을 저렴한 가격에 내놓으면서 ‘빵플레이션(빵+인플레이션)’을 직접 겨냥했다. 주요 제품은 문을 열자마자 동났다.가게 이름에 있는 ETF는 흔히 경제용어로 쓰이는 ‘상장지수펀드’(Exchange Traded Fund) 대신 ‘농장과의 가장 빠른 거래’(Express Trade Farm)라는 의미를 담았다. 원료를 산지 직송으로 들여오는 등 생산 공정을 단순화했다. 마진율이 아닌 마진액을 중심으로 가격을 책정해 저렴하게 판매할 수 있었다고 업체 측은 설명했다. 슈카월드는 “우리나라 빵값은 왜 이리 비싸진 걸까, 합리적인 가격의 빵은 정말 불가능한가라는 생각에서 시작했다”며 “빵 가격이 내려갔으면 하는 희망과 작은 파동만 불러일으켜도 제 할 일은 충분히 하지 않았을까 생각한다”고 밝혔다.빵플레이션에 대한 슈카월드의 반발에 소비자는 대체로 환호하는 분위기다. 빵을 접한 이들은 각종 소셜미디어와 온라인 커뮤니티에 “빵값이 너무 올라 부담스러웠는데 속이 다 시원하다” “저렴해서 재료가 부실하지 않을까 걱정했는데 식감과 풍미도 괜찮았다”는 등의 후기를 남겼다.그러나 자영업자들은 거세게 반발하고 있다. 밀가루·버터 등 원재료 가격 상승과 영세 자영업자의 가게 운영비용 등을 고려하지 않은 채 자영업자가 폭리를 취하는 것처럼 비춰질 수 있다는 우려도 나온다. 서울 송파구에서 카페를 운영하는 김모(41)씨는 “소금빵 원가만 이미 1000원이 넘는다. 임대료, 인건비, 전기세 등을 고려하면 990원은 불가능하다”며 “홍보력을 앞세운 인기 유튜버의 박리다매가 아니면 유지할 수 없는 가격”이라고 비판했다. 경기도 안양에서 제과점을 운영하는 이모(38)씨는 “좋은 재료로 오랜 시간 공들여 만든 빵을 보고 손님이 ‘왜 슈카빵보다 비싸냐’고 해 힘이 빠졌다”고 토로했다.유통업계 관계자는 31일 “소비자가 품었던 불투명한 유통 구조에 대한 의심과 지나친 고물가 현상에 대한 불만이 터져나온 것”이라며 “원재료 가격만으로는 설명할 수 없는 복잡한 비용 구조 속에서 소비자는 합리적 가격을 요구하고 자영업자는 ‘생존 마진’을 지켜야 하는 모순이 드러난 셈”이라고 설명했다.김성훈 기자 hunhun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지