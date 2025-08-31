말라붙은 강릉, 저수공급 마지노선 붕괴… 재난사태 선포

수도계량기 75% 잠그는 제한급수

변기 물까지 아끼고 일부 식당 휴점

소방차 50대 긴급 투입돼 급수나서

강원도 강릉시의 생활용수 대부분을 공급하는 오봉저수지 바닥이 31일 가뭄으로 거북이 등처럼 갈라져 있다. 극한 가뭄으로 저수율 15% 선이 무너지면서 강릉시는 수도 계량기 75%를 잠그는 제한 급수를 본격적으로 시행하기로 했다. 정부는 자연 재난으로는 처음으로 강릉에 재난사태를 선포했다. 강릉=최현규 기자

강원도 강릉시 생활용수 87%를 공급하는 오봉저수지의 저수율이 물을 더 공급하기 어려울 정도로 떨어졌다. 정부는 자연 재난으로는 처음 강릉에 재난사태를 선포했다.



31일 한국농어촌공사 농촌용수종합정보시스템에 따르면 이날 오전 7시40분쯤 오봉저수지의 저수율은 14.9%로 전날 15.3%에서 0.4% 포인트 떨어졌다. 저수 공급의 마지노선으로 여겨진 저수율 15% 선이 무너지면서 강릉시는 수도 계량기 75%를 잠그는 제한 급수를 본격적으로 시행한다. 시는 저수율이 25% 이하로 떨어진 지난 20일부터 아파트를 비롯해 5만3485가구의 계량기 50%를 잠금하는 제한 급수로 절수 조치를 시행해 왔다.



저수지가 점점 말라감에 따라 시는 전날부터 오봉저수지의 농업용수 공급도 중단했다. 이전까지는 ‘3일 공급, 7일 제한’ 방식으로 농업용수를 공급했다. 원래대로라면 23∼29일 공급 제한 기간이 끝나고 30일부터 공급이 재개됐어야 하지만 저수율이 15% 가까이 떨어짐에 따라 농업용수를 공급하지 않기로 했다.



이번 최악의 가뭄에 주민들은 물 절약운동에 적극 동참하며 어려움을 극복하고 있다. 주민들은 빨래를 자제하고 물티슈로 화장실 청소를 하거나 변기 물까지 아껴가며 절수에 동참하고 있다. 일부 식당은 휴점을 선언하거나 점심 영업만 하고 있다.



그러나 당분간 제대로 된 비 소식도 없어 소방차량 등의 대대적인 운반 급수와 시민 절수운동 등에도 주민 고통은 당분간 계속될 전망이다.



농가들은 직격탄을 맞았다. 이맘때쯤 수확이 한창이어야 할 안반데기 배추밭에는 가뭄 탓에 배춧속이 가운데부터 녹아버리는 이른바 꿀통 배추가 급증, 출하를 포기한 농가가 수두룩하다. 옥수수, 고추, 깨 등 농사를 짓는 농경지도 바싹 말라 농작물이 전부 죽었다.



이재명 대통령은 전날 강릉 지역에 즉각적인 재난사태 선포를 지시했다. 강유정 대통령실 대변인은 “강릉의 주요 상수원인 오봉저수지를 점검한 뒤 관계 부처에 재난사태 선포와 국가소방동원령 발령을 지시했다”고 전했다. 이에 따라 강릉에는 이날 오전 7시를 기해 재난사태가 선포됐으며, 소방 탱크차량 50대가 긴급 투입돼 약 2000t의 급수가 이뤄졌다. 이 대통령은 이어 강릉시청 재난안전상황실에서 가뭄 대책회의를 주재하며 “국가적 차원의 비상 대응이 필요하다. 사용 가능한 모든 행정·재정 자원을 총동원해 주민 피해를 최소화하라”고 주문했다.



강릉=홍성헌 기자, 윤예솔 기자 adhong@kmib.co.kr



