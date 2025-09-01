교계 강력 반발에 ‘종교지도자 양성大’ 개정 급제동

국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한

국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한

많이 본 기사

클릭! 기사는 어떠셨나요?

교계 “신학 교육 정체성 흔든다” 고시 개정안에 대해 이의 접수 정부 보류 검토… 한발 물러서