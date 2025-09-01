가뭄으로 어려움을 겪는 강원도 강릉에 한국교회가 생명수를 전달하고 있다. 식수 공급의 마지노선인 저수율 15% 선이 무너진 상황에서 강릉시는 수도 계량기 75%를 잠갔지만 교회들을 중심으로 물 부족 사태를 극복하려는 움직임이 확산하고 있다.
한국기독교연합봉사단(단장 조현삼 목사)은 2.5t 트럭 2대에 2ℓ, 500㎖ 생수를 각각 실어 강릉 지역 21곳 교회에 지원했다. 지난 28일 전해진 생수는 교회 자체 용도가 아닌 지역 내 경로당과 장애인복지시설 등 취약계층을 중심으로 전달되고 있다. 이강선 속초평강교회 목사는 31일 국민일보와의 통화에서 “비가 내리지 않으면 제한 급수를 넘어 단수가 된다”며 “교계와 기업들의 도움이 절실하다”고 요청했다.
강릉 강동교회(김태영 목사)는 지난 24일부터 물 부족 상황에 대비해 주일 점심을 빵과 우유로 대체했고, 교회 내 식수를 공급받기 어려운 교우를 위해 생수를 제공하고 있다. 강릉중앙교회(박태환 목사) 역시 같은 날부터 중식 제공을 중단한 상태다.
대한예수교장로회 합동 강동노회(노회장 김성배 목사)에선 구제 헌금을 모아 생수를 지원할 계획이다. 강릉시기독교연합회(회장 김영철 목사)는 1일 실행위원회 긴급회의를 열고 구호 대책을 세울 계획이다.
이현성 박윤서 기자 sage@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
목타는 강릉에 생수를… 한국교회가 나섰다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사