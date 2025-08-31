▲신용례씨 별세, 김미영 김영훈 김영문 김영택씨 모친상, 이상일(용인특례시장)씨 빙모상=31일 분당서울대병원, 발인 2일 오전 8시(031-787-1510)
▲이수자씨 별세, 권기종 권혁철 권혁기 권기해(경향신문사 콘텐츠편집1팀 부장)씨 모친상, 안혜경 민명순 채선화씨 시모상=30일 경북 안동병원, 발인 1일 오전 8시30분(054-840-0030)
▲이종수씨 별세, 이광국(부산사회적기업협의회장)씨 부친상=31일 동래한서병원, 발인 2일 오전 9시(051-582-1041)
▲정송자씨 별세, 이기헌(한국상장사협의회 고문) 이기설(세븐모터스 대표) 이기행(KT 홍성지사 차장) 이기호(상해양꼬치 대표)씨 모친상, 이미순 송미경 이은자 허유진씨 시모상=30일 홍성의료원, 발인 2일 오전 8시(041-630-6245)
[부고] 신용례씨 별세 外
