앉으면 심해지는 가랑이 통증, 오진 많아 지난한 치료

은행원·사무원 등 좌식 직업군
자전거족에서 발생 빈도 높아
초기엔 가벼운 약물 치료 등 효과
통증 악화 땐 감압술 고려해야
앉으면 가랑이 사이 통증이 심해지고 일어서거나 누우면 괜찮아지고. 춘천에 사는 박모(68)씨는 이런 이상야릇한 증상으로 40년을 고통받아 왔다. 오랜세월 원인을 찾고 문제 해결을 위해 유수의 대학병원 진료, 한의원 치료, 민간요법 등 시도해 보지 않은 게 없었다. 그 때마다 허리 디스크나 척추관 협착증, 단순 염좌(삠)라며 관련 치료를 받았지만 소용 없었다.
박씨는 1일 "검사와 치료받는데만 지금까지 1억원 넘게 썼다"고 했다. 하지만 결국은 다 오진이었다. 지난 3월 한림대춘천성심병원 신경과 양진서 교수를 접하면서 박씨는 삶의 전환점을 맞았다.
40년 세월 그를 옭아매온 질병은 ‘음부신경병증’이었다. 지금껏 한 번도 들어보지 못한 병명이었다. 골반 아래쪽 좌골신경 안쪽에서 나오는 2~3㎜ 크기의 음부신경이 주변 인대에 눌려서 통증을 유발하는 질환이다. 특히 앉아있는 자세에서 심하게 압박돼 생식기나 회음부, 항문 주변에 극심한 통증과 운동 기능 장애를 초래한다. 인구 10만명 당 1명꼴로 보고되는 희귀 말초신경질환으로 알려져 있으나 박씨처럼 오진으로 진단이 늦어지거나 아예 모르고 사는 경우를 고려하면 실제 발병률은 훨씬 더 높을 것으로 추정된다.
40년 삶을 옭아매온 병
게다가 해당 질환은 오래 앉아서 일하는 은행원, 사무직, 직업 운전자, 연주자, 고시생, 또는 자전거·스쿼트·러닝 등 고강도 운동을 즐기는 사람들에게 상대적으로 많이 발생할 수 있다는 게 전문가 의견이다. 오래 앉아 있는 자세나 운동에 따른 반복적인 신경 마찰에 의해 음부신경이 손상될 수 있다는 것이다. 또 골반 수술에 의한 신경 손상, 외상·분만 과정에서의 물리적 충격, 골반 근육의 과도한 긴장이나 염증 등도 원인으로 지목된다.
박씨는 과거 은행원으로 근무하다 퇴직했다. 그는 “은행원으로 일할 당시 계속 앉아서 고객 응대를 해야 하는데, 그 부위가 아파서 자주 일어나야 하는 등 힘들었다”고 털어놨다. 박씨는 또 20대 때 군대 전역 직후 갑작스럽게 앉아있을 수 없을 정도의 통증을 느끼기 시작했다고 한다. 양진서 교수는 “군대에서의 과도한 운동(훈련)에 의해 처음 발병했을 가능성도 배제할 수 없다. 이후 적절한 치료를 받지 못해 병이 진행됐으나 척추 질환인 줄로만 알고 잘못된 치료를 받다 병세를 악화시킨 사례”라고 설명했다.
좌식 직업군이나 자전거족 등 고강도 운동 마니아들은 주변에서 흔히 볼 수 있는 만큼, 이들 중 비슷한 증상을 겪지만 명확한 원인을 찾지 못했다면 음부신경병증을 한 번쯤 의심해 봐야 할 것으로 보인다. 이 질환의 특징은 앉으면 심해지는 생식기, 회음부, 항문 통증이다. 앉아있는 시간이 길어질수록 통증 강도가 심해져 3~5분 이상 지속적으로 앉아있지 못하게 된다. 박씨는 “운전할 때도 계속해서 엉덩이를 들썩여야 해 장거리 운전은 엄두를 내지 못했다”면서 “반면 눕거나 서 있으면 통증이 줄었다”고 했다.
환자들이 겪는 고통은 초기 신경 압박 정도가 심하지 않을 땐 통증지수(VAS)가 10점 만점에 3~5점 정도지만 주변 인대에 의한 압박이 심해지면 통증이 7~8점으로 참기 힘든 정도가 된다. 만성화되면 배뇨 및 성 기능 장애까지 동반된다.
허리 디스크, 협착증으로 오진 많아
문제는 증상이 척추 질환과 비슷해 허리 디스크(추간판탈출증)나 척추관 협착증 등으로 오진하는 경우가 많다는 점이다. 이로 인해 잘못된 진단과 불필요한 치료를 받기 십상이다. 박씨 역시 척추관절병원에서 신경성형술 또는 신경차단술을 수 차례 받았고 대학병원 신경외과, 마취통증의학과에서도 유사한 치료를 경험했다.
83세 여성 A씨도 약 3년 전부터 앉아 있으면 심해지는 생식기 내부 통증을 겪었다. 산부인과에서 ‘노인 위축성 질염’으로 치료받았고 정형외과에서 척추관 협착증으로 주사·약물 치료도 받았으나 전혀 차도가 없었다. 지난해 4월에서야 음부신경병증 판정을 받아 제대로 된 치료를 받을 수 있었다.
양 교수는 “앉아 있을 때 허리와 엉덩이 혹은 다리 통증이 심해진다면 디스크일 가능성이 높지만 음부와 회음부, 항문에 국한돼 심한 통증이 나타나고 오래 앉아있지 못하는 상황이 반복되면 음부신경병증을 꼭 의심해봐야 한다”고 조언했다. 초기에는 가벼운 약물 치료나 일상에서의 스트레칭 등으로 음부신경 및 골반 주변 근육을 이완시킴으로써 증상을 충분히 개선할 수 있다. 다만 이런 보존적 치료가 듣지 않는 경우엔 수술을 통해 압박된 음부신경을 풀어주는 감압술을 고려해야 한다. 박씨 또한 이 치료를 받고 40년 고통에서 벗어났다. 그는 “삶이 완전 달라졌다. 온전한 일상을 되찾게 돼 정말 감사하다”고 했다.
장시간 앉아 있어야 하는 직업인의 경우 예방을 위해 중간 중간 일어나 스트레칭을 하는 것이 권고된다. 자전거와 오토바이를 탈 때는 충격을 흡수하고 압력을 완화해 주는 안장을 쓰는 것이 도움 된다. 또 골반 근육이 지나치게 긴장되지 않도록 규칙적인 스트레칭을 하는 것이 권장된다. 여성의 경우 분만 후 골반 회복 운동을 꾸준히 이어가는 것이 좋다.
