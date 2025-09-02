앉으면 심해지는 가랑이 통증, 오진 많아 지난한 치료

[And 건강] 음부신경병증 주의

장시간 앉아서 일하는 사무직이나 공부하는 사람들, 자전거 타기·스쿼트·러닝 등 고강도 운동을 즐기는 마니아들에게 상대적으로 음부신경병증이 걸리기 쉽다. 오진으로 다른 질환 치료를 받거나 병명을 모르고 지내는 경우도 적지 않아 경각심이 필요하다. 게티이미지뱅크

은행원·사무원 등 좌식 직업군

자전거족에서 발생 빈도 높아

초기엔 가벼운 약물 치료 등 효과

통증 악화 땐 감압술 고려해야



40년 삶을 옭아매온 병



허리 디스크, 협착증으로 오진 많아

