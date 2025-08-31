‘건강이상설’ 트럼프, 골프장서 건재 과시
며칠간 공개일정 없어 억측 확산
도널드 트럼프 미국 대통령이 때아닌 ‘건강 이상설’에 휩싸였다가 30일(현지시간) 골프장에 등장하면서 루머가 불식됐다. 소셜미디어 엑스에서는 ‘트럼프가 죽었다’ ‘트럼프는 어디 있나’가 실시간 트렌드가 되는 등 한바탕 소동이 일었다.
트럼프는 이날 버지니아주 트럼프 내셔널 골프클럽에서 손녀 카이, 손자 스펜서와 함께 머물다 오후에 백악관으로 복귀했다고 백악관 공동취재단이 전했다.
지난 26일 국무회의 참석 이후 트럼프의 공개 일정이 없었던 탓에 건강 이상설이 불거졌다. 백악관은 미국 노동절인 9월 1일까지도 공개 일정이 없다고 밝혔다. 트럼프가 그동안 거의 매일 공개 석상에 등장했던 것을 감안하면 다소 이례적인 모습이다.
최근 이재명 대통령과의 정상회담에서 트럼프 손등에 멍으로 추정되는 검푸른 자국이 포착된 점도 건강에 대한 억측을 낳았다. 트럼프는 전에도 이런 자국이 발견된 적 있는데 백악관은 악수와 아스피린 복용으로 피부 조직이 자극받은 것이라고 밝힌 바 있다.
대통령 유고 시 권한 승계 1순위인 J D 밴스 부통령이 지난 28일 USA투데이 인터뷰에서 트럼프가 건강하지만 만일의 사태가 벌어질 경우 대통령직을 수행할 준비가 돼 있다고 말한 것도 억측에 기름을 부었다.
논란이 확산되자 보수 성향 온라인 매체 데일리콜러의 백악관 출입기자 레이건 리스가 “나는 어제(29일) 오후 대통령과 함께 있었다. 한 시간 동안 인터뷰를 진행했다”고 밝히기도 했다. 올해 79세인 트럼프는 지난 4월 건강검진 보고서에서 대통령직 수행에 적합한 신체적·정신적 능력을 보유하고 있다는 평가를 받았다.
워싱턴=임성수 특파원
