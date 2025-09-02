[오늘의 설교] 그때에는
고린도전서 13장 8~13절
학창 시절 음악 시간에 배웠던 화성학의 기본 코드 진행은 1도 4도 5도 1도입니다. 1도(도미솔)로 시작해 4도(파라도)에선 무슨 일이 시작됨을 알려줍니다. 5도(솔시레)에선 곡이 절정으로 치닫습니다. 그리고 동시에 다시 찾아올 안정감을 예고합니다. 이내 1도로 돌아옵니다. 1도로 시작해 1도로 돌아가는 기본 코드를 보면 인생길과 참 비슷하단 생각이 듭니다. 평안으로 시작해 격동의 시간과 절정에 달하다가 다시 원점의 고요함으로 돌아갑니다.
고린도전서 13장은 사랑장으로 표현됩니다. 이 장은 고린도 교회의 실제적인 문제에 대한 실제적인 대안을 제시합니다. 그 실제적인 대안은 사랑입니다.
오늘 말씀의 배경을 살펴보면 교회 안에 은사 문제가 심각했습니다. 사도 바울은 자신의 은사가 더 중요하고 가치 있다고 싸우는 이들에게 그 어떤 은사보다 더 큰 은사를 사모하라고 교훈합니다.(고전 12:31)
바울은 이어 사랑하는 것이 공동체를 유익하게 하는 것이요, 덕을 세우는 것이라고 일깨우기 위해 사랑에 관해 설명합니다. 그런데 그 설명이 마치 사랑이신 하나님을 소개하는 것 같습니다. ‘사랑은’이라는 말에 ‘하나님은’이란 단어로 고쳐 써도 어색하지 않습니다.
바울은 13장 전반부에 사랑의 속성을 소개했다면 후반부에선 사랑의 영원성을 증언합니다. 그런데 이 사랑의 영원성에도 하나님을 대입할 수 있습니다. 하나님에 대해 지금은 부분적으로 알지만 장성해서 하나님에 대한 진수를 알 수 있다는 오늘 말씀처럼 말입니다.(고전 13:11)
“우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 희미하나 그 때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이요 지금은 내가 부분적으로 아나 그 때에는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라.”(고전 13:12)
오늘 말씀이 쓰인 당시의 거울은 금속으로 만들어졌습니다. 지금의 거울처럼 선명하지 않았습니다. 영원이 아닌 끝이 있는 이 땅에선 하나님을 선명하게 볼 수 없다는 걸 실감 나게 설명한 것입니다.
시대가 좋아져 이제 거울이 선명해졌습니다. 하지만 거울이 아무리 선명해졌다고 해도 분명 왜곡이 있습니다. 실물이 아닙니다. 거울에 비친 모습은 어디까지나 좌우 반전인 것만 봐도 왜곡을 짐작할 수 있습니다.
이 땅에서 경험하는 사랑과 하나님 역시 아무리 선명하게 보는 것 같을지라도 선명한 것이 아닙니다. 하지만 훗날 그때엔 천국에서 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것입니다. 지금은 부분적으로 아나 그때엔 주께서 나를 아신 것 같이 온전히 주님을 알게 될 것입니다.
오늘 말씀은 그렇게 희미한 것이 희미하게 끝나는 것이 아님을 강조합니다. 그때엔 결국 뚜렷하게 볼 수 있다는 것, 그 믿음이 우리로 오늘을 버티고 견디게 합니다. 우리에겐 그때까지 살아갈 수 있는 소망이 있습니다. 눈앞에 보이는 현실은 결코 소망을 가질 수 없는 상황일지라도, 믿음만이 소망을 불러옵니다. 이것이 우리의 신앙입니다.
다른 것은 모두 끝이 있습니다. 영원하지 않습니다. 어떤 은사도 영속이지 않습니다. 하지만 성경은 “그런즉 믿음 소망 사랑 이 세 가지는 항상 있을 것인데 그 중의 제일은 사랑이라”(고전 13:13)고 말합니다. 영원한 것에 제일은 사랑입니다. 믿음과 소망은 영원한 것 중 제일인 사랑으로 가는 길입니다. 영원한 사랑이신 하나님을 향한 이 길에서 믿음과 소망을 품고 살아가는 우리가 되기를 기도합니다.
이근영 목사(새영광교회)
