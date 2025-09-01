‘킹 오브 킹스’ 대한민국 애니 어워드 3관왕
작품상·미술상·감독상 수상
애니메이션 ‘킹 오브 킹스’와 이를 연출한 장성호(왼쪽) 감독이 ‘대한민국 애니메이션 어워드’에서 3관왕을 차지했다. 광주광역시와 문화체육관광부가 주최하고 광주정보문화산업진흥원이 주관해 지난 29일 광주에서 개최한 ‘웹툰 애니메이션 페스티벌(WAF2025)’에서다.
킹 오브 킹스는 작품상과 미술상을, 장 감독은 감독상을 각각 받았다. 장 감독은 수상 소감에서 “영화와 애니메이션을 별개로 생각한 적이 없었지만 첫 작품이 애니메이션이 될 줄은 몰랐다”면서 “그렇게 출사표를 던졌고 무려 10년이 걸려 작품을 완성할 수 있었다”고 했다. 이어 “애니메이션 영역에서 국내에 재능 있는 분이 참 많고, 해외에서도 이를 인정받고 있다. 기회가 있으면 충분히 훌륭한 성과를 내실 것”이라며 “모든 분이 함께 좋은 결과를 만들어 주시길 바란다”고 덧붙였다.
신은정 기자 sej@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사