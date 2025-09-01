시사 전체기사 [우리 교회 소식] 대구 드림교회 입력:2025-09-01 03:29 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 ■대구 드림교회(이정근 목사)가 오는 14일 교회설립 102주년을 기념해 민들레교회와 연합예배를 드린다. GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 17일간 77건…조국, 사면 후 하루 평균 SNS ‘4.5개’ 게시글 2 이진숙, 대구시장 하마평에…대통령실 “직 그만두고 나가라” 3 김정은, 방중 특별열차 활용 유력… 오늘 오전 출발할 듯 4 이달은 예고편, 본편은 다음달에 ‘만사현통’ 김현지 국회 데뷔 임박 5 “속죄한다, 저 애들 맡겠다”…北김정은, 파병 유가족 위로 해당분야별 기사 더보기 1 홈플러스 망가뜨린 MBK… ‘경영 실패’ 책임 못 묻는 이유 2 990원 소금빵발 빵값 논쟁… “속이 시원” vs “비상식적” 3 ‘비프 만두’ 3개 4만8000원… 루이비통도 레스토랑 연다 4 7000여 상품에 가짜 할인… ‘알리’ 계열사에 20억대 과징금 5 한·미 정상회담 경제사절단 마친 이재용…“일 열심히 할게요” 해당분야별 기사 더보기 1 영화 ‘그녀’ 현실판…20대 AI와 재혼한 日 50대 남성 2 서울 집중호우에 양재천로 통제…청계천 등 하천 29곳 전면 차단 3 작년 ‘SKY’ 중퇴생 가장 많아… 의대 도전하려 ‘반수’ 택한 듯 4 “여행길이 스트레스”… 국제선 없는 광주·전남 ‘설움’ 5 “폭우로 신발 잃어버렸어요” 노숙인 하소연 안 지나친 사람들 [아살세] 해당분야별 기사 더보기 1 “누구도 몰랐던 죽음” 고령 사회 일본서 고립사 급증 2 세계에서 가장 평화로운 나라 1위는 ‘아이슬란드’…한국은 3 트럼프 상호관세, 사법부에 또 제동…한국 등 각국 ‘버티기’ 가능해지나 4 “푸틴, 젤렌스키와 회담 확약 안하면 트럼프 갖고 논 것” 5 미 상호관세, 법원서 또 제동… 한국 등 ‘버티기’ 가능해지나 해당분야별 기사 더보기 1 안세영, 숙적 천위페이에 4강서 패배…세계선수권 2연패 좌절 2 종료 5초 남기고 6점차 뒤집었다…태권도 배준서, 그랑프리 챌린지 우승 3 “BTS 지민, 송다은과 수년 전 만나…지금은 교제 사이 아냐” 4 ‘애마’로 여성 배우의 용기와 연대 소환한 이하늬 5 베네치아 영화제도 ‘어쩔수가없다’… “올해 경쟁작 중 최고” 해당분야별 기사 더보기 1 베니스영화제 9분 기립박수…‘어쩔수가없다’ 세계적 호평 잇따라 2 올여름 사라졌던 모기들 초가을 다시 돌아온다 3 녹색이 돈 된다…식품 넘어 패션·향수까지 ‘말차 열풍’ 4 “아마도, 마지막이 될 글을 계속해서 쓴다” 5 수족구병 환자 수 3개월만 18배 증가…영유아 유행 계속 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 출근 전 하나님과 마주한 시간… “하루가 은혜로 채워집니다” 종교지도자 양성大 반토막 낸 교육부… 11곳으로 줄여 파장 “하나님과 가까워지려면…” 목회자 대신 AI에 묻는 교인들 트럼프 “韓교회 압수수색 나쁜 일”… 교계 촉각 말문 닫힌 자폐 소년 장애 극복 이야기 자립준비청년 훈련시키는 따밥… “사회로 가는 디딤판이죠” [단독] 신앙 통해 인간존엄 회복… “재일동포 차별 철폐” 최전선에 “기도는 절대 사라지지 않는다” 6000여명 도전받은 ‘성령한국 청년대회’ 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요