[우리 교회 소식] 서울 아현감리교회

입력:2025-09-01 03:28
■서울 아현감리교회(김형래 목사)는 3일 예배당 4층 청소년부실에서 시니어아카데미 치매예방교육을 진행한다.

