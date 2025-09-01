[박종순 목사의 신앙상담] “죄인 중의 괴수”라고 한 바울은 무슨 죄를 많이 범했나

불신·박해… 모든 죄 시인하고 고백한 용서받은 죄인



Q : 사도바울이 자신을 “죄인 중의 괴수”라고 했습니다. 무슨 죄를 그리 많이 범했는지요.



A : 죄인 중의 괴수란 죄인의 우두머리라는 뜻입니다. 바울만 죄인인 것은 아닙니다. “모든 사람이 죄를 범하였으매 하나님의 영광에 이르지 못하더니”(롬 3:23)라는 말씀처럼 다 죄인입니다. 그런데도 바울이 자신을 죄인 중의 괴수라고 호칭한 것은 자아 통찰의 영성이 밝아졌고 자기 낮춤의 겸손 때문이었습니다.



종교개혁자 장 칼뱅은 바울의 고백을 “진정성 있는 고백이었고 심각한 죄의 자각이었고 사죄의 감격이었다”고 설명했습니다. 바울이 그토록 아파했던 죄는 어떤 것이었을까요.



첫째 예수 그리스도를 불신한 죄입니다. 성 어거스틴은 “모든 죄는 하나님을 외면하는 불신앙에서 시작된다”고 했고 요한복음 16장 9절은 “죄에 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니함이요”라고 했습니다. 그는 율법의 족쇄 때문에 예수를 부인했고 불신했습니다.



둘째 교회를 박해한 죄입니다. 그는 교회와 그리스도인을 잔멸하려는 박해에 앞장섰습니다. 그러나 예수 그리스도를 만난 후 그의 삶은 그리스도 중심의 삶으로 변했고 순교자 반열에 올랐습니다.



미국 워싱턴주 시애틀에서 있었던 일입니다. 교회 특수 선교 프로그램으로 마약과 알코올 중독자 재활을 돕는 센터가 있었습니다. 자원봉사자 중 한국인 여의사가 있었습니다. 어느 날 마약과 알코올 이중 중독에 빠진 흑인 여자가 찾아왔습니다. 코를 들기 어려운 악취를 풍겼습니다. 그녀와 얘기를 나누고 치료 과정을 안내하는 짧은 시간이 고역이었습니다. 집에 돌아간 의사는 푸념처럼 이런 기도를 했습니다. “주님 다시는 그런 사람 만나지 않게 해주세요. 너무 더럽고 견디기 힘들었습니다.” 그러나 의사가 영감으로 받은 응답은 “너는 더 더럽다”였습니다. 그는 울면서 회개했습니다. 그리고 “주님 죄송합니다. 저는 더 냄새나는 죄인입니다”라고 고백했습니다.



자신이 죄인임을 시인하고 고백하는 사람, 그리고 그 은혜에 감격하는 사람이야말로 진정한 그리스도인입니다. 바울은 용서받은 죄인이었습니다.



박종순 목사(충신교회 원로)



●신앙생활 중 궁금한 점을 jj46923@gmail.com으로 보내주시면 박종순 충신교회 원로목사가 국민일보 이 지면을 통해 상담해 드립니다.



