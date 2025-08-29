시사 전체기사

[포토] 적조 비상… 양식 어류 집단폐사

입력:2025-08-29 18:59
어선들이 29일 경남 남해군 인근 해역에서 적조 방제작업을 벌이고 있다. 수온 상승 등으로 적조 확산이 우려되는 상황이다. 현재까지 남해군에서 양식 어류 8만여 마리가 폐사했다. 뉴시스

