[단독] 진술 거부 김건희 측 “재판단계서 하나하나 다퉈 나갈 것”
특검, 구속 기소 전 마지막 소환 조사
‘금거북이 의혹’ 국가교육위원장
서희건설 사위 자택 등 압수수색
김건희 특검은 28일 김 여사에 대한 기소 전 마지막 조사를 진행했다. 특검은 29일 김 여사를 구속 기소할 예정이다. 전직 대통령 부인이 구속 상태로 재판에 넘겨지는 것은 헌정사상 처음이다.
김 여사는 지난 14일·18일·21일·25일에 이어 이날 구속 후 다섯 번째 조사를 받았다. 조사는 오전 10시14분~오후 3시24분 진행됐다. 김 여사는 도이치모터스 주가조작 의혹과 관련해 진행된 이날 조사에서 진술거부권(묵비권)을 행사했다. 김 여사는 2010년 10월~2012년 12월 도이치모터스 주가조작에 가담해 총 8억1000여만원의 부당이득을 챙긴 혐의를 받는다.
김 여사는 2022년 4~7월 건진법사 전성배씨를 통해 통일교 측으로부터 청탁과 함께 6000만원대 다이아몬드 목걸이 등을 받은 혐의도 받는다. 또 2022년 대선 당시 명태균씨로부터 58차례 여론조사 결과를 무상으로 제공받고, 그해 국회의원 보궐선거에서 김영선 전 국민의힘 의원이 공천받도록 영향력을 행사한 혐의도 있다.
특검 조사에서 묵비권을 활용한 김 여사는 공판 단계에서 사실관계를 바로잡겠다는 입장이다. 김 여사 측 관계자는 통화에서 “특검의 결론은 이미 정해져 있는 것이어서 진술거부권을 쓸 수밖에 없었다”며 “재판 단계에서 하나하나 다퉈나갈 것”이라고 말했다. 이어 “김 여사는 2007~2016년 10년간 도이치모터스에 투자한 장기투자자”라며 “주가조작에 가담했다는 주장은 납득하기 어렵다”고 주장했다.
특검은 이날 이배용 국가교육위원장 자택 등을 압수수색했다. 앞서 특검은 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹 관련 압수수색 과정에서 ‘금거북이’를 확보했다. 특검은 이 위원장이 김 여사에게 금거북이를 건넨 대가로 2022년 9월 국가교육위원장에 임명된 게 아닌지 의심하고 있다.
특검은 또 김 여사에게 반클리프앤아펠 목걸이 등을 선물한 이봉관 서희건설 회장의 맏사위 박성근 전 국무총리 비서실장과 5000만원 상당 바쉐론 콘스탄틴 시계를 건넨 로봇개 사업가 서성빈씨 자택 등에 대해서도 압수수색을 진행했다.
차민주 이서현 박재현 기자 lali@kmib.co.kr
