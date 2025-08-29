주주 환원 강화 LG, 2500억원 규모 자사주 소각 결정

잔여 자사주도 내년 소각할 방침

첫 중간배당도 실시, 총액 1542억원

정부·여당 기조에 보조 맞추는 성격

사진=연합뉴스

LG그룹 지주사인 ㈜LG가 주주가치 제고 차원에서 약 2500억원에 달하는 자기주식 보통주를 소각하고 약 1500억원 규모의 중간배당도 처음으로 실시하기로 했다.



㈜LG는 28일 공시를 통해 배당가능이익 범위 내 취득한 자기주식 보통주 가운데 302만9580주를 소각하기로 했다고 밝혔다. 전체 발행한 보통주 주식 수량의 1.93%로 소각은 다음 달 4일 이뤄진다.



자사주란 기업이 과거 발행했다가 다시 취득한 자기 회사 주식으로 의결권이 없고 배당도 받지 못한다. 그럼에도 기업이 자사주를 갖고 있으면 시중에 의결권 있는 주식 유통량이 줄어 경영권 방어에 도움이 되다 보니 많은 기업이 자사주 처분에 소극적이었다. 반대로 ㈜LG처럼 자사주 소각을 하면 전체 발행 주식 수가 줄면서 주당순이익(EPS)은 늘어난다. 자사주 소각이 배당과 함께 대표적인 주주 환원 정책으로 평가받는 이유다.



㈜LG의 자사주 소각은 이번이 처음은 아니다. 앞서 지난 4월에도 2021년 LX홀딩스와의 분할 과정에서 단주로 취득한 보통주 4만9828주, 우선주 1만421주 등 자사주 총 6만249주를 소각한 바 있다. 이번 소각 이후 남은 자사주 302만9581주도 내년 안에 전량 소각할 계획이라고 LG는 밝혔다.



이와 함께 ㈜LG는 첫 중간배당 계획도 공시했다. 중간배당 금액은 보통주와 우선주 모두 1주당 1000원이다. 배당 기준일은 다음 달 12일, 지급예정일은 다음 달 26일이다. 중간배당금 총액은 1542억원이다. 자사주 소각과 중간배당 결정 공시가 나오자 이날 LG 주가는 전날보다 4.86%(3500원) 오른 7만5500원에 거래를 마쳤다.



㈜LG 측은 이번 결정에 대해 “지난해 발표한 기업가치 제고 정책의 후속 조치”라고 설명했다. 이미 배당 성향의 하한선을 당기순이익(별도 조정 기준)의 50%에서 60%로 높였고, 올해 초 당기순이익이 줄었음에도 지난해와 동일하게 보통주 1주당 3100원, 우선주 1주당 3150원의 현금배당을 지급해 배당성향 76%를 기록한 사실도 거듭 강조했다.



㈜LG를 비롯해 현 정부 들어 코스피·코스닥 상장사 50여곳이 자사주 소각에 나선 것은 정부·여당의 기조에 보조를 맞추는 성격도 있다. 더불어민주당은 다음 달 정기국회에서 자사주 소각을 의무화하는 상법 추가 개정을 예고한 상태다. 앞서 HMM, 신한금융지주, 네이버, 기아 등도 잇달아 자사주 소각을 공시했다.



이종선 기자 remember@kmib.co.kr



