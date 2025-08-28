日자민 조기 총재선거 개최 여부 내달 8일 결정
이시바 퇴진 권고 절차… 전례 없어
선거 요구 의원은 실명 공개 ‘부담’
이시바 시게루 일본 총리의 정치적 운명이 걸린 집권 자민당의 조기 총재 선거 개최 여부가 다음 달 8일 결정될 것으로 보인다.
최근 이시바 총리 퇴진론이 위축된 상황에서 자민당은 의원들의 찬반 의견을 실명으로 공개할 계획이다.
28일 요미우리신문에 따르면 자민당 총재선거관리위원회는 전날 회의에서 조기 총재 선거 개최를 요구하는 중·참의원들에게 서명을 담은 문건을 제출하도록 통보했다. 총재선관위는 다음 달 8일까지 서면 접수를 마감하고, 찬반 의견 집계를 완료하는 즉시 제출자 명단을 공표하기로 했다.
조기 총재 선거를 요구하지 않는 의원은 서면을 제출할 필요가 없다. 따라서 이시바 퇴진에 동의하는 의원은 자신의 이름을 걸고 의견을 표출해야 하는 부담을 안게 됐다. 총재선관위 회의에서 명단 공개 여부를 놓고 막판까지 반론이 제기됐지만 아이사와 이치로 위원장이 최종적으로 결정했다고 요미우리는 전했다.
조기 총재 선거는 사실상 현직 총리에 대한 ‘퇴진 권고’ 절차로 평가된다. 자민당은 ‘리콜 규정’으로 불리는 당규 6조 4항에 따라 현역 중·참의원 295명과 도도부현 대표 47명을 합한 342명에서 과반(172명)이 찬성하면 조기 총재 선거를 개최할 수 있다. 다만 자민당이 지금까지 리콜 규정을 발동해 총재를 교체한 적은 없다.
자민당은 지난해 10월 중의원 선거와 올해 6월 도쿄도의회 선거, 지난달 참의원 선거에서 모두 패배해 이시바 책임론이 고조되자 총재선관위를 구성하고 지난 19일부터 당론을 모았다. 하지만 최근 이시바 내각 지지율이 반등하면서 당내 기류에도 변화가 나타났다.
요미우리가 지난 25일 공개한 월간 여론조사에서 이시바 내각 지지율은 39 %로 전월(22%) 대비 17% 포인트나 상승했다.
아사히신문은 전날 “자민당 양원 의원 전원에게 조기 총재 선거에 대한 찬반 의견을 물었지만 약 80%가 입장 표명을 유보했다”며 “이시바 유임론이 힘을 받자 의원들의 판단도 흔들리고 있다”고 전했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
