한화, 여의도 불꽃축제 9월 27일 개최
다음 달 27일 서울 여의도 한강공원에서 ‘서울세계불꽃축제 2025’가 열린다. 서울세계불꽃축제는 한화그룹이 2000년부터 사회공헌활동으로 진행해 온 행사로, 100만명 이상이 관람하는 대표적 축제다.
올해 주제는 ‘함께하는 빛, 하나가 되다’로 정했다. 서로를 비추는 빛을 향해 함께 나아간다는 화합의 의미를 담고 있다. 당일 오후 7시부터 진행되는 불꽃축제 행사에는 한국, 이탈리아, 캐나다 3개국이 참가한다. 첫 순서인 이탈리아팀은 이탈리아 음악가 엔니오 모리코네의 곡에 따라 빛의 웅장함을 표현한다. 뒤이어 캐나다팀이 영화 ‘히어로’의 오리지널사운드트랙(OST)에 맞춰 다이나믹한 불꽃을 연출할 예정이다. 한국팀은 오후 8시부터는 30분간 ‘골든아워-빛나는 시간 속으로’를 주제로 ‘시간’을 모티브로 한 불꽃 공연을 선보인다.
올해는 원효대교를 중심으로 마포대교 서쪽 방향과 한강철교 동쪽 방향 양 구간에서도 불꽃축제를 볼 수 있다. 공식 좌석 티켓은 다음 달 16일까지 라이프플러스 트라이브(LIFEPLUS TRIBES) 애플리케이션에서 신청할 수 있으며, 당첨자는 신청 마감 이튿날 발표한다. 행사는 한화의 공식 유튜브 채널 ‘한화TV’에서도 생중계 된다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사