시사 전체기사

국민연금 상반기 수익률 4.08%, 국내 주식은 31.34%

입력:2025-08-29 00:23
공유하기
글자 크기 조정

국내 채권 2.34%, 해외 주식 1.03%


국민연금공단 기금운용본부는 올해 상반기(1~6월) 기금 운용수익률이 4.08%(금액가중수익률)로 잠정 집계됐다고 28일 밝혔다.

수익률 ‘효자’는 국내 주식으로 31.34% 수익률을 기록했다. 한국 증시가 새 정부 정책 기대와 저평가된 주가 매력에 따른 양호한 수급 등으로 상승세가 지속돼 기금 전체 운용수익률을 견인한 것으로 평가된다.

해외 주식에서는 1.03%의 수익을 냈다. 연초 미국의 관세 정책 불확실성과 경기둔화 우려로 부진한 흐름을 보였다가 점차 불확실성이 완화되면서 수익률이 상승으로 전환했다.

국내 채권 수익률은 2.34%로 집계됐다. 금리 하락에 따른 평가이익의 영향이다. 해외 채권은 원·달러 환율 하락 영향에 5.13% 손실이 났다.

대체투자도 2.86% 손실을 본 것으로 나타났다. 대부분 이자와 배당수익, 원·달러 환율 변동에 의한 외화환산손익으로 인한 것이다. 공정가치 평가액은 반영되지 않은 수치다.

올해 수익금은 50조원이다. 6월 말 기준 기금적립금은 1269조원으로 전년 말 대비 56조원 증가했다. 1988년 국민연금제도가 도입된 이래 누적수익금은 787조5000억원이다.

이광수 기자 gs@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘깜깜이 스드메’ 차단… 10월부터 가격 공개해야
[단독] 진술 거부 김건희 측 “재판단계서 하나하나 다퉈 나갈 것”
SKT에 역대 최대 1348억 과징금… “기본적 보안·관리 소홀”
中, 2030년까지 스마트 시스템 90% 보급… ‘AI+ 로드맵’ 발표
과제부터 논문까지 “안 쓰면 손해”… 깊어지는 AI의존증
1·2인 가구로 분화하는 서울… 인구가 줄어도 살 집이 없다
[단독] 김상민 ‘국정원 특보’ 임명에 법무부 ‘부담’ 의견 냈었다
내년 건강보험료율 7.19%… 직장인 월평균 2235원 더 낸다
국민일보 신문구독