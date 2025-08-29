국민연금 상반기 수익률 4.08%, 국내 주식은 31.34%
국내 채권 2.34%, 해외 주식 1.03%
국민연금공단 기금운용본부는 올해 상반기(1~6월) 기금 운용수익률이 4.08%(금액가중수익률)로 잠정 집계됐다고 28일 밝혔다.
수익률 ‘효자’는 국내 주식으로 31.34% 수익률을 기록했다. 한국 증시가 새 정부 정책 기대와 저평가된 주가 매력에 따른 양호한 수급 등으로 상승세가 지속돼 기금 전체 운용수익률을 견인한 것으로 평가된다.
해외 주식에서는 1.03%의 수익을 냈다. 연초 미국의 관세 정책 불확실성과 경기둔화 우려로 부진한 흐름을 보였다가 점차 불확실성이 완화되면서 수익률이 상승으로 전환했다.
국내 채권 수익률은 2.34%로 집계됐다. 금리 하락에 따른 평가이익의 영향이다. 해외 채권은 원·달러 환율 하락 영향에 5.13% 손실이 났다.
대체투자도 2.86% 손실을 본 것으로 나타났다. 대부분 이자와 배당수익, 원·달러 환율 변동에 의한 외화환산손익으로 인한 것이다. 공정가치 평가액은 반영되지 않은 수치다.
올해 수익금은 50조원이다. 6월 말 기준 기금적립금은 1269조원으로 전년 말 대비 56조원 증가했다. 1988년 국민연금제도가 도입된 이래 누적수익금은 787조5000억원이다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
