친환경·디지털 교단총회 확산… 종이가 사라진다
교단들, 환경 지키기 실천 위해
1500쪽 훌쩍 넘는 회의 자료
총회 전 홈피 공개·이메일 전송
QR코드 통한 열람 방식 도입
주요 교단 정기총회 때 배포되는 회의 자료와 각종 보고서 등을 합치면 보통 1500쪽 정도 됩니다.
총회대의원(총대)을 비롯해 총회 직원과 산하 기관 관계자, 취재진 등 어림잡아 2000명에게 회의 자료를 나눠 준다고 하면 A4 용지 150만장이 필요합니다. 용지 한 장 무게가 5g인 걸 고려하면 총회 한 번 하는데 최소 7500㎏의 종이를 사용하는 셈입니다.
종이 사용을 줄이고 환경을 보호하려는 총회들의 노력이 해를 거듭할수록 확산하고 있습니다. ‘녹색 총회’로의 전환과 함께 전자투표를 채택하며 회의 효율성을 높이는 총회도 늘고 있습니다.
지난해 처음으로 최대 1700쪽에 달하는 방대한 보고서를 PDF 파일로 전환한 대한예수교장로회(예장) 합동 총회가 올해도 종이 자료집 대신 PDF 파일을 제공하기로 했습니다. 이 파일은 다음 달 22일 개회하는 110회 정기총회 전 총회 홈페이지에 사전 공개해 총대들이 숙지할 수 있도록 할 예정입니다.
물론 회무 중 긴급히 발생하는 중요 보고나 결정 사항, 현장 청원 사항 등에 한해 최소한 종이 자료를 제공하기로 했지만, 과거와는 비교할 수 없을 정도로 적은 양이 될 것으로 보입니다.
예장합동 총회는 2019년 9월 열렸던 104회 정기총회 때 한 차례 도입한 뒤 중단했던 전자투표도 다시 도입합니다. 총회는 의사정족수 확인이나 빠른 선거와 결과 확인에 전자투표가 유용하다고 판단해 재도입을 결정했습니다.
다수 교단이 ‘페이퍼리스(종이 없는) 총회’를 지향한 건 2023년부터입니다. 예장통합 총회는 2년째 총회 결과를 다룬 보고서와 총회 회의자료를 PDF로 제공합니다. 다음 달 110회 정기총회를 앞두고 총대들에게 이메일을 통해 PDF 회의 자료를 발송할 예정입니다. 총대들은 QR코드를 통해서도 회의자료를 열람할 수 있습니다.
한국기독교장로회와 기독교대한감리회도 비슷한 시기부터 PDF 회의자료를 총대들에게 제공하고 있습니다.
해외 교단들은 오래전부터 친환경·디지털 총회를 실현해 왔습니다.
지난해 미국 유타주 솔트레이크시티에서 열린 미국장로교(PCUSA) 226차 정기총회에서는 일부 총대들이 가져온 총회 헌법이나 규정집 외엔 종이를 보기 어려웠습니다. 총회는 456명 총대에게 사전에 PDF 회의자료를 제공했고 총대들은 개인 노트북이나 태블릿 PC를 통해 자료를 보면서 회의에 참여했습니다. 선거와 찬반 표결도 모두 전자투표 방식으로 진행했습니다. 총회는 원활한 회의 진행을 위해 총회 전 온라인·대면 미팅을 열어 스마트 기기 활용법 교육도 병행하고 있습니다.
장창일 기자 jangci@kmib.co.kr
