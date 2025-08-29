전남, 2년 연속 전국 출산율 1위… 올 2분기 1.04명
작년 출생아 수 전년대비 5.1% 늘어
영광·강진 등 5개군 전국 10위 포함
전남도는 2024년 합계출산율 1.03명으로 2년 연속 전국 1위를 기록한데 이어 올해 2분기 합계출산율이 1.04명으로 전국에서 유일하게 1.0명을 넘어 1위를 기록했다고 28일 밝혔다.
통계청이 최근 발표한 ‘2024년 출생통계(확정)’에 따르면 2024년 전남 출생아 수는 8225명으로 전년(7828명)보다 397명(5.1%)이 늘었다. 합계출산율은 전년(0.97명)보다 0.06명이 증가했다. 특히 시군 중에서는 영광군이 합계출산율 1.7명으로 전국 시군구 중 1위를 기록했다. 강진, 장성, 함평, 고흥 등 5개 군이 합계출산율 전국 상위 10개 시군구에 포함됐다.
전국 출생아 수는 23만8317명으로 전년(23만28명)보다 8289명(3.6%)이 늘었고, 합계출산율도 전년(0.72명)보다 0.03명이 증가한 0.75명을 기록했다.
전남의 출생률 증가 흐름은 2025년에도 이어지고 있다. 통계청 발표 ‘6월 인구동향’에 따르면 올 6월까지 전남지역 누적 출생아 수는 4317명으로 전년 같은 기간(4073명)보다 244명(6%)이 증가했다. 2분기 합계출산율은 1.04명으로 전년(1.0명)보다 0.04명 늘었다.
전남도는 아이낳고 키우기 좋은 환경을 조성함으로써 출생률을 높이기 위해 수차례에 걸친 정책수혜자·전문가 등과의 간담회를 통해 마련한 지자체·지역사회와 함께하는 혁신적 임신·출산 맞춤형 통합 지원 정책을 적극적으로 추진하고 있다.
양육부담 경감을 위해 전국 최초로 전남에서 태어난 아이가 성인이 될 때까지 출생기본수당(20만원)을 올해부터 지급하는 한편, 아이를 원하는 난임부부에게 가임력 검사 확대, 연령·횟수 등 제한없는 난임시술 지원, 가임력 보존사업 추진, 난임·우울증 상담센터 운영 등 난임 극복을 위한 체계적 지원을 하고 있다.
또 저렴한 비용으로 안정적이고 쾌적한 산후조리 서비스를 하기 위해 전국 최다 공공산후조리원을 운영하고, 도 추가지원으로 소득기준 제한 없이 모든 출산가정에 산모·신생아 건강관리사 서비스를 하고 있다.
정보가 분산된 임신·출산·양육 서비스를 사용자 중심의 원스톱 서비스를 하기 위한 통합 플랫폼도 구축하고 있다.
윤연화 전남도 인구청년이민국장은 “더 혁신적이고 더 든든한 임신·출산 맞춤형 통합지원으로 저출생 추세 반등 흐름을 이어가 2030년 합계출산율 1.5명을 달성하겠다”고 말했다.
